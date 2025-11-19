El Cabildo de Tenerife certifica el cumplimiento del 80% de las acciones del segundo plan de Infancia y Adolescencia

La consejera de Acción Social del Cabildo de Tenerife, Águeda Fumero, en un encuentro del plan de infancia - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha cumplido el 80% de las acciones del segundo Plan Insular de Infancia y Adolescencia, que ha contado con una inversión de más de 60 millones de euros en sus primeros dos años de andadura.

La consejera de Acción Social, Águeda Fumero, dio cuenta este miércoles de los datos durante el Consejo de Gobierno, un documento que tachó de "fundamental para mejorar la calidad de vida de la infancia y la adolescencia de la isla que, además, permite a Tenerife mantener el sello 'Ciudad Amiga de la Infancia', que concede UNICEF a los entornos amables para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes".

Fumero hizo hincapié en que "esta evaluación en el ecuador del plan, permite verificar avances y reforzar algunas intervenciones, así como evaluar debilidades y mejorar la planificación en actuaciones futuras".

El éxito de este plan, continuó, "es la implicación de la mayoría de las consejerías que conforman el Cabildo: Presidencia, Acción Social, Igualdad y Diversidad, Medio Natural, Industria, Comercio, Sector Primario y Bienestar Animal, Cultura, Museos, Deportes, Empleo, Juventud e Innovación, entre otros".

Águeda Fumero resaltó también que "en el desarrollo del plan, el enfoque transversal es de vital importancia, y este aspecto no solo se ha tenido en cuenta entre las áreas del Cabildo, sino también con los ayuntamientos de toda la isla, las entidades del tercer sector, la comunidad educativa y todos los agentes sociales y políticos con influencia en la población infantil y adolescente de Tenerife".

En 2024 se alcanzaron las 258 actuaciones ejecutadas, en el que participaron 374.794 niños, niñas y adolescentes.

El II Plan Insular de la Infancia y la Adolescencia de Tenerife se aprobó en 2023 y tiene vigencia hasta 2027 y sus objetivos específicos se centran en garantizar derechos de la infancia y la adolescencia, como el derecho a la valoración, el respeto y el trato justo, el derecho a la escucha, el derecho a los servicios esenciales, el derecho a vivir en un entorno seguro, el derecho a la vida familiar, el juego y el ocio.