El Cabildo de Tenerife defiende la resignificación del 'monumento a Franco' y culpa al PSOE de "hacer mal" el expediente

La presidenta, Rosa Dávila, deja "claro" el rechazo de la corporación al monumento, cumple la sentencia y se opone a los vestigios franquistas

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila (CC), y el vicepresidente, Lope Afonso (PP), han coincidido este miércoles en limitar el proceso de resignificación del llamado 'monumento a Franco' al cumplimiento de la sentencia judicial que obliga a incoar el expediente de Bien de Interés Cultural (BIC) y la búsqueda de un "espacio de encuentro" para buscar la "concordia" en torno a la escultura de Juan de Ávalos.

En una rueda de prensa para dar cuenta de lo acuerdos del Consejo de Gobierno, Dávila ha negado que el Cabildo esté "corriendo" con ese proceso --el Ayuntamiento de La Laguna presenta una moción similar-- sino que de lo que trata la iniciativa que tanto CC como PP van a defender ante el Pleno es que quede "claro" que no están a favor de que "siga habiendo un vestigio franquista que celebre el alzamiento militar, un golpe de Estado, y los 40 años más oscuros de la historia de España".

La presidenta ha reivindicado la "posición política" de "defensa de los valores democráticos, de convivencia y de concordia" y ha remarcado que si se ha llegado a la situación actual es porque el PSOE "hizo mal" su trabajo y acabó en una sentencia judicial.

"En aquel momento ni a Pedro Martín ni Ángel Víctor Torres les preocupó qué pasaba con el monumento y el riesgo de que se quedara para siempre esa ignominia en el centro de la capital de la isla. Así que si estamos en este punto con una sentencia judicial ordenándonos proteger un monumento que hoy todo el mundo conoce como el monumento a Franco, es porque el PSOE hizo mal el expediente en la etapa anterior", ha comentado.

En esa línea ha insistido en que "no quede la más mínima duda" de que el Cabildo va a "cumplir con" la ley de memoria democrática "y poner en valor los valores democráticos de convivencia, de concordia, de paz y de libertad".

La presidenta ha dicho también que si finalmente el monumento acaba protegido como Bien de Interés Cultural eso "lo decidirán los expertos" y además, en el ámbito del Gobierno de Canarias, en tanto que la resignificación está permitida por la ley, tal y como ha sucedido con el Valle de los Caídos, por ejemplo.

NO ESTÁ EN EL PACTO DE GOBIERNO

Afonso ha comentado que el Cabildo "no pretende ofender a nadie" al abrir este proceso que procede de "acatar" resoluciones judiciales, hasta el punto de que no era un asunto que estaba en la "hoja de ruta" del pacto de Gobierno.

"No se incorporó ni al pacto, ni se planteó siquiera, no es una cuestión que se promueva como iniciativa política, pero lo que no podemos hacer es quedarnos al margen del cumplimiento de las resoluciones judiciales", ha destacado.

Además, ha detallado que la moción sobre la resignificación del monumento siempre se ha planteado de forma "condicional" a la espera de que finalice el expediente de BIC, y fomentando el realce de los valores de la etapa democrática de España.

"Hacerlo apoyado en la tradición de convivencia del pueblo de Tenerife, que, afortunadamente, sigue siendo así, y no apoyar una denominación en figuras divisivas, yo creo que es algo bastante sensato, y que, en todo caso, en lugar de polémica, lo que buscaba era un punto de encuentro entre sociedad e instituciones", ha señalado.

En esa línea ha avalado también el proceso de participación ciudadana anunciado por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para fijar una nueva denominación de forma consensuada. "Me parece perfecto", ha comentado.