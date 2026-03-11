El Cabildo de Tenerife dota a los ayuntamientos de 370.000 euros para diseñar actividades para jóvenes

El consejero de Juventud del Cabildo de Tenerife, Serafín Mesa, y la presidenta, Rosa Dávila - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Juventud y Formación, ha abierto una nueva convocatoria de ayudas para apoyar a los ayuntamientos de la isla a impulsar actividades que contribuyan al desarrollo de la población joven de Tenerife, de 12 a 30 años de edad.

Esta línea de subvenciones, denominada 'Tenerife Joven en Acción', alcanza en su tercera edición un presupuesto de 370.000 euros.

Las entidades municipales tendrán un mes para solicitar la subvención, a partir de la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de la isla.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó que con este programa se quiere dotar de recursos y herramientas a los 31 municipios de la isla para que puedan ofrecer actividades y programas que alcanzarán a más de 5.000 jóvenes, "impulsando su aprendizaje, creatividad y participación".

Por su parte, el consejero insular de Juventud y Formación, Serafín Mesa, recordó que esta línea de financiación se creó en 2024 para que ninguna persona joven de la isla se quedara sin acceder a una amplia oferta educativa, cultural y de ocio en su municipio.

"Era fundamental promover una acción como esta, que reforzara el apoyo y la colaboración con los ayuntamientos, para brindar a los 200.000 jóvenes de Tenerife espacios de encuentro en los que pudieran desarrollarse a nivel personal y social", afirmó, explicando que antes de 2024 el Cabildo de Tenerife no participaba activamente en las políticas juveniles municipales.

La tercera edición llega tras el éxito de la convocatoria de 2025, que permitió poner en marcha 36 proyectos en 27 municipios de la isla.

Entre ellos destacaron iniciativas de dinamización juvenil, promoción de la salud y prevención de adicciones, vida saludable, desarrollo creativo y social, actividades de ocio, medioambientales, talleres, charlas, concursos y ferias, entre otras.

"Nuestro objetivo es que cada iniciativa no solo entretenga, sino que también fortalezca habilidades, fomente la participación juvenil en la vida pública y genere experiencias que les acompañen en su crecimiento personal y social", explicó.

Los ayuntamientos interesados podrán solicitar la ayuda a través de la sede electrónica del Cabildo de Tenerife y las entidades locales que resulten beneficiarias deberán poner en marcha sus proyectos entre el 1 de mayo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.