Cabildo de Tenerife y empresarios fijan una mesa de trabajo para acelerar el desarrollo de las renovables

Mesa de trabajo entre el Cabildo de Tenerife y los empresarios para acelerar el desarrollo de las renovables - CAILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha celebrado una mesa de coordinación con representantes del sector de las energías renovables con el objetivo de avanzar en una hoja de trabajo conjunta que permita acelerar la implantación de energías limpias en la isla, mejorar la coordinación institucional y abordar los principales obstáculos que actualmente condicionan el desarrollo de nuevos proyectos.

La reunión estuvo presidida por la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, junto al vicepresidente, José Miguel Ruano; la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez; el consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez; el consejero de Industria, Manuel Fernández; la directora insular de Patrimonio, Isabel de Esteban, y representantes del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER).

Por parte del sector participaron el presidente de la Asociación Canaria de Energías Renovables (ACER), Jesús Matilla; el representante de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), Enrique Rodríguez de Acero, y Alejandro González, en representación del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales.

La mesa partió del objetivo de compartir un diagnóstico común sobre la situación energética de Tenerife, identificar los principales bloqueos de cara a los objetivos de 2030 y avanzar en una hoja de acción con prioridades, responsables y calendario de seguimiento, recoge una nota de la corporación.

Entre los asuntos analizados estuvieron la capacidad de la red eléctrica, los vertidos de energía renovable, las necesidades de almacenamiento, la tramitación administrativa, el encaje territorial de los proyectos y el desarrollo del autoconsumo y las comunidades energéticas.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que la reunión con la Asociación Canaria de Energías Renovables y el resto de representantes del sector "ha sido muy productiva" y subrayó que en ella se ha abordado "un asunto que para Tenerife es estratégico, como es avanzar hacia un modelo energético más limpio, más eficiente y también más autónomo y soberano".

Dávila señaló que "Tenerife tiene un enorme potencial de penetración de las energías renovables, pero hay que ser capaces de convertir ese potencial en proyectos concretos, en inversiones, en empleo y en oportunidades para nuestra gente y para nuestra economía".

En este sentido, indicó que el Cabildo quiere mantener una interlocución directa con el sector para conocer sus inquietudes y dificultades y trabajar conjuntamente en medidas que permitan facilitar la implantación de energías renovables "siempre de manera ordenada y compatible con el territorio".

"La transición energética no puede ser solo un objetivo ambiental. Tiene que ser también una oportunidad económica y social para Tenerife. Por eso esta reunión es importante: para escuchar, compartir propuestas y, sobre todo, encontrar juntos los caminos que permitan que nuestra isla avance más rápido en la implantación de las energías renovables", afirmó Dávila.

RED ELÉCTRICA, TERRITORIO Y NUEVOS PROYECTOS

Durante la reunión se analizaron cuestiones relacionadas con la capacidad de acceso y evacuación de la red eléctrica, los actuales cuellos de botella, la planificación de las infraestructuras eléctricas y las necesidades de almacenamiento energético.

También se abordó la coordinación entre administraciones, la agilización de las autorizaciones y el posible desarrollo de Zonas de Aceleración de Renovables.

Otro de los ejes de trabajo fue el aprovechamiento de cubiertas públicas para autoconsumo, el impulso de comunidades energéticas y la posibilidad de vincular la expansión de las renovables a políticas de lucha contra la pobreza energética.

En este marco, la propuesta planteada por ACER bajo la denominación 'TeneForo' propone avanzar hacia una estrategia insular basada en una mayor soberanía energética, la seguridad del suministro, el respeto medioambiental, el encaje territorial de las infraestructuras y la aceptación social de la transición energética.

Entre las líneas incluidas en esta propuesta figuran el desarrollo de un gemelo digital del sistema eléctrico insular, apoyado en la capacidad tecnológica del ITER, que permita modelizar la red y plantear propuestas para mejorar su planificación; el impulso de soluciones de agrivoltaica; el aprovechamiento de cubiertas públicas; las comunidades energéticas y un modelo distribuido de generación renovable que reduzca la concentración territorial de las grandes instalaciones.

La mesa acordó continuar trabajando en la selección de las actuaciones prioritarias y estudiar el encaje de 'TeneForo' como una posible mesa estable de coordinación, definiendo previamente su composición, gobernanza, funciones y periodicidad.