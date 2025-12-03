El Cabildo de Tenerife espera dejar regulada la movilidad en el Teide a finales de 2026

Archivo - Parque Nacional del Teide - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife ha avanzado este miércoles que se trabaja "paso a paso" en la elaboración del plan de movilidad que le encomienda el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional del Teide y aunque es "aventurado" fijar plazos concretos, espera que pueda estar en marcha antes del final próximo año.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha admitido que el acceso al parque es uno de los "grandes desafíos" porque "confluye" un número importante de visitantes y lo hacen principalmente en vehículo particular o de alquiler.

Dávila ha comentado que la filosofía es "ordenar" la visita y con prioridad para el transporte colectivo, medida que ya ha adelantado la corporación con la adquisición de 14 guaguas para hacer un circuito circular.

Ha apuntado también que se ha creado una comisión conformada por las áreas de Turismo, Medio Ambiente, Movilidad y Carreteras para diseñar los trabajos con el fin de que afecte lo menos posible a la "espontaneidad" de la visita de los residentes, de tal forma que ha adelantado que habrá un cupo de plazas de aparcamiento.

"Nosotros no queremos que el residente pierda la espontaneidad de tomar la decisión un día cualquiera de subir al Teide, y que tenga una reserva de manera que dirijamos a los turistas hacia una visita más en transporte colectivo y hacia el transporte público", ha señalado.

La presidenta ha admitido que la movilidad es uno de los "grandes impactos" que tiene el parque nacional y se trata de "disuadir" que se acceda en vehículo particular o de alquiler y se potencie el transporte público.

En esa línea ha indicado que habrá un "diálogo fluido" con los distintos sectores económicos relacionados con la visita al Teide, "primando como siempre, al local", al tiempo que ha puesto como ejemplo de visita regulada lo que se hace ya a través de la aplicación ''Tenerife ON' para acceder a pie al pico.

Dávila ha reclamado un poco de paciencia y cautela dado que el PRUG da un plazo de 10 años para aplicarse en su integridad de tal forma que la implantación de las medidas se hará de forma "paulatina" y confía también en la labor que realice la plantilla del parque, que se ha reforzado con la contratación de 96 personas.