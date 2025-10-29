El Cabildo de Tenerife estudia líneas de colaboración para mejorar la comercialización del cereal tinerfeño

El Cabildo de Tenerife explora vías de colaboración para mejorar comercialización y competitividad del cereal tinerfeño - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha abordado recientemente, junto con la Asociación para la Producción y Transformación de Cereales, entidad agraria del sector del cereal en la isla, la posibilidad de establecer una línea de colaboración financiera, con el objetivo de mejorar la comercialización y la competitividad del cereal tinerfeño en el mercado agrícola.

APTC es una asociación que promociona, estudia y salvaguarda las actividades relacionadas con la producción y la transformación de variedades locales de cereales y legumbres, además de promover el cultivo tradicional y ecológico de las mismas, según ha recordado el Cabildo tinerfeño, que recuerda su objetivo de "respaldar al sector primario, promoviendo su competitividad y contribuyendo al relevo generacional".

Entre las iniciativas, detalla la corporación tinerfeña, destaca la agroindustrial del cultivo tradicional ecológico de cereales de variedades locales de Tenerife para su transformación en pan, cerveza, gofio o harina.

En concreto, la Asociación para la Producción y Transformación de Cereales de Tenerife está formada por un equipo multidisciplinar en el que se cuentan profesionales del sector agrícola, una panadería ecológica, una cervecería artesanal y un molino de gofio, de manera que el ciclo productivo iniciado con la siembra y la plantación de variedades tradicionales como el trigo Barbilla, variedad rescatada y transferida al sector gracias a los trabajos del Centro de conservación de la Biodiversidad Agrícola de Tenerife (CCBAT), dependiente del Cabildo de Tenerife.

Así, con más de 35 hectáreas cultivadas, todas en La Laguna, sus productores promueven, además, la conservación de los suelos agrícolas, el cultivo ecológico y la soberanía alimentaria, así como la dignificación de la figura del agricultor y las acciones formativas y educativas.