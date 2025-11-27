El Cabildo de Tenerife exhibe "avances" en movilidad y ve "difícil" el encaje jurídico de una declaración de emergencia

Archivo - La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, y el vicepresidente, Lope Afonso, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno - CABILDO DE TENERIFE - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, ha dicho este jueves que la propuesta declarar la emergencia por movilidad en la isla de Tenerife, propuesta por la Cámara de Comercio en Santa Cruz de Tenerife, habría que "estudiarla", pero ha recordado que el Gobierno insular ha sido "valiente" con este problema estructural, en donde, además, corresponde al Gobierno regional sacar adelante las obras estratégicas en la TF-1 y TF-5, que ya "están aprobadas", y quedan pendientes de licitarse y adjudicarse.

"Todos sabemos que es un gran desafío el poder atender la situación de movilidad en Tenerife, pero si hay algo que ha caracterizado a este gobierno es la valentía a la hora de abordar distintas soluciones que se han ido poniendo sobre la mesa", ha defendido la presidenta insular en una rueda de prensa por acuerdos de consejo de gobierno.

De este modo, Dávila ha insistido en que si bien el tráfico es el principal problema de la isla, que cuenta con un "número importante" de vehículos por habitante, superando incluso la media de "grandes conurbaciones urbanas", sería "difícil" concretar este decreto en movilidad, que en todo caso correspondería al Gobierno canario, que ya en sus cuentas de 2026 establece partidas concretas para las obras estratégicas en Tenerife.

La presidenta insular se ha referido así al avance de los proyectos "más inmediatos" en la isla, es decir, en la TF-5, en el tramo entre Guamasa y Los Rodeos, que ya está en fase de salir a licitación, y en la TF-1, en el tramo que conduce hasta Playa de Las Américas, desde Oroteanda, así como el tramo de San Isidro a Oroteanda.

"Entonces, por lo tanto, ya tenemos un Gobierno que sí da respuesta a las necesidades de poner sobre la mesa proyectos aprobados, con recursos económicos, para poder abordar esas infraestructuras que tienen que ser renovadas", ha señalado la presidenta.

A ello la presidenta del Cabildo ha sumado las acciones insulares en gestión de carreteras, con inversiones "importantes" en seguridad, y el trabajo coordinado con acciones económicos y sociales, entre ellos la Universidad de La Laguna y la propia Cámara de Comercio, para colaborar con las empresas a retirar vehículos pesados en horas punta.

"SER PRUDENTES"

Asimismo, respecto a la propuesta de la Cámara de proponer un decreto de emergencia de movilidad en la isla, la presidenta ha invitado a "ser prudentes", puesto que las obras que se han considerado importantes, concreta, ya cuentan con inversión regional y están pendientes de licitarse, mientras, advierte, el Convenio de Carreteras en el que están insertas podría tener un "difícil" encaje en un decreto de emergencia de este tipo.

En paralelo, el vicepresidente insular Lope Afonso ha defendido que esta declaración de emergencia cuenta con ese problema que va "más allá" de la "voluntad política", y que pasa por su difícil encaje jurídico. "La declaración de emergencia tiene una regulación jurídica que está encaminada a atender una serie de supuestos tasados que tienen que ver con un riesgo imprevisible o inminente", ha detallado Afonso.

En este caso, ha continuado, llevar esta cuestión a un problema estructural, como es el tráfico, "no es tan sencillo". "Con independencia de lo que se pueda estudiar, en un primer juicio, es complejo de encajar esta materia a nivel jurídico. Un supuesto diferente sería que, en una vía en concreto, un desprendimiento impidiera la continuidad o que el producto de un temporal hiciera que se interrumpa el tráfico en una autopista".