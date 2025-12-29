El Cabildo de Tenerife impulsa un estudio para garantizar el acceso al agua en el sector primario en el Macizo de Anaga

Macizo de Anaga - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del Consejo Insular de Aguas (CIATF), ha encargado el estudio y desarrollo de un Plan Estratégico de Gestión del Agua en el Macizo de Anaga, un proyecto que tiene como último fin garantizar que el agua llegue de una forma más eficiente a las zonas agrícolas y ganaderas que aún mantienen su actividad en el espacio.

Concretamente se trata de una iniciativa que de forma paralela nace con el propósito de fijar la población en los distintos caseríos, evitando con el impulso de la actividad agrícola la despoblación progresiva que está sufriendo el macizo durante las últimas décadas.

En el marco de la celebración del Consejo General de la Reserva de la Biosfera, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, adelantó que trasladará el encargo del 'Plan Estratégico de Gestión del Agua para el ámbito de Anaga' al CIATF al objeto de que se encuentren fórmulas para poder consolidar e incrementar la actividad agrícola en todo el espacio protegido a través de la mejora de la disponibilidad de los recursos.

Con ello se busca la generación de la actividad económica y cubrir las necesidades hídricas que se puedan producir en un futuro, recoge una nota de la corporación.

Sobre ello, la responsable y también presidenta del CIATF, señala que "es un estudio que determinará, primero, qué es lo que se tiene que hacer, luego el cómo y las herramientas que se necesitan y hay que comprobar la viabilidad de las iniciativas y más tarde tomar decisiones sobre la ejecución de las líneas de trabajo que se marquen desde Aguas".

A su juicio, "es verdad que Anaga en general es una de las comarcas que mejor están en cuanto a reservas hídricas se refiere, pero no es menos cierto que necesitamos un plan para hacer una mejor gestión del recurso para garantizar la actividad agrícola en cualquiera de las estaciones del año".

Blanca Pérez apunta también que es necesario que se pongan las herramientas "al servicio del ciudadano".

"Es muy básico, pero muy claro: si garantizamos el agua damos la oportunidad a consolidar la huerta, el terreno o las pequeñas explotaciones agrícolas y con ello minimizamos la despoblación paulatina que sufren los pueblos y caseríos del Macizo de Anaga. Eso solo se consigue si logramos mejorar la eficiencia de la gestión del agua", indica.

Dentro del plan se recogerá, entre otros, un estudio pormenorizado sobre las fuentes hídricas existentes en Anaga, principalmente las tradicionales, así como trabajos y análisis sobre las posibilidades de creación de distintas instalaciones de mejora que incrementen la disponibilidad hídrica, sistemas de captación de agua de lluvia, depósitos estratégicos para el almacenamiento y aprovechamiento posterior del agua que sean respetuosos con el entorno natural, la mejora de las redes de abastecimiento y canalizaciones existentes y planes específicos de gestión eficientes y sostenibles sobre los recursos hídricos, entre otros.