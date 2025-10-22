El Cabildo de Tenerife invierte 2,5 millones en trabajos de mejora de la red de saneamiento de Tegueste - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife invertirá un total de 2.543.211,40 euros en el proyecto de la red de saneamiento de las calles transversales a Camino Viejo, en el municipio de Tegueste.

Las obras tendrán una duración de 16 meses desde su adjudicación e incluyen una red separativa de pluviales, renovación del sistema de abastecimiento y mejor integral del saneamiento en las calles Campamento, Las Cuevas, Tolentina, Francisca Rodríguez León, Petra López, Barbuzano, La Era, Guillama y un tramo de la calle El Pino, según ha especificado la corporación insular en una nota.

La actuación se enmarca en el objetivo insular de trabajar "de forma coordinada" con los ayuntamientos de la isla, para garantizar la eficiencia en el ciclo integral del agua bajo criterios de sostenibilidad, ha defendido la consejera de Cooperación Municipal, Sonia Hernández.

"Desde el Cabildo somos conscientes de las dificultades de algunos municipios para hacer frente a los trabajos de saneamiento, que implican un importante esfuerzo presupuestario, por lo que desde el Cabildo seguiremos trabajando de la mano de los municipios para poner en marcha las infraestructuras que nos permitan mejorar todos los servicios relacionados con el agua", ha añadido.