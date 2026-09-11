Cabildo de Tenerife lanza la campaña 'Las mascotas no son un mueble' para fomentar la tenencia responsable

Presentación de la campaña de concienciación y bienestar animal del Cabildo de Tenerife - CABILDO DE TENERIFE

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife acogió este viernes la presentación de la campaña institucional de concienciación y bienestar animal bajo el lema 'Las mascotas no son un mueble'.

El acto de presentación contó con la presencia del consejero de Bienestar Animal, Valentín González, el jefe de servicio de Ganadería y Pesca, Rafael González, y la presidenta del Colegio Oficial de Veterinarios de Santa Cruz de Tenerife, María Luisa Fernández de Miguel.

Valentín González puso de manifiesto que "esta iniciativa nace con el objetivo de concienciar, sensibilizar y recordar a toda la ciudadanía que tener una mascota implica una responsabilidad y un compromiso para toda la vida".

De hecho, explicó, "el lema de la campaña pretende trasladar un mensaje sencillo, pero contundente, un animal no es un objeto, sino un ser vivo que siente, que necesita cuidados, atención, afecto y protección".

Los objetivos de esta campaña se centran en fomentar la tenencia responsable, prevenir el abandono, promover el respeto, la identificación y la atención veterinaria, concienciar sobre la importancia de educar y socializar a las mascotas y combatir la idea de que los animales son un regalo, una moda o un entretenimiento pasajero.

Por otro lado, la presentación de esta campaña también sirvió para detallar los resultados de la iniciativa subvencionada por el Cabildo y puesta en marcha por el Colegio Oficial de Veterinario de Santa Cruz de Tenerife, orientada a la esterilización de gatos y al acceso al 'Zoocan' en municipios de menos de 10.000 habitantes.

En la campaña de esterilización felina han participado 28 municipios a través de 42 centros veterinarios, alcanzando un total de 1.950 gatos esterilizados (1.045 hembras y 905 machos).

A cada animal se le ha aplicado esterilización, microchip y desparasitación interna y externa.

Con las 1.045 gatas esterilizadas se evita la salida al medio natural de unos 10.500 gatitos al año, frenando la reproducción incontrolada y protegiendo la biodiversidad en cumplimiento de la Ley 7/2023 de Bienestar Animal.

Además, se ha facilitado el acceso al 'Zoocan' a 13 municipios de menos de 10.000 habitantes, permitiendo la rápida localización de animales perdidos, geolocalización de colonias felinas, actualización de censos municipales en tiempo real y la remisión periódica de datos requeridos por el Gobierno de Canarias.