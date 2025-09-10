Cabildo de Tenerife mantiene la programación del Circuito del Motor y defiende la "afición" al automovilismo en la isla

SANTA CRUZ DE TENERIFE 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife mantiene el calendario y el ritmo de ejecución de las obras de construcción del Circuito del Motor de Granadilla y lo defiende como un equipamiento deportivo insular más que responde a la gran "afición" al automovilismo que hay en la isla.

Así lo ha indicado la presidenta, Rosa Dávila, en una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno en la que ha señalado que el proyecto viene del pasado mandato, se licitó y el actual equipo de gobierno lo asume.

Ha apuntado que había cuatro recursos judiciales pendientes de los que se han resuelto tres, dos a favor del Cabildo y uno en contra, y se está a la espera del último y de un recurso a la sentencia de primera instancia por lo que mientras tanto "sigue el transcurso de las obras".

Sobre si el proyecto está 'pasado de moda' y no responde a las demandas de la sociedad actual, Dávila ha precisado que es una "opinión subjetiva" y que "nadie discute" que se inviertan recursos económicos en el Heliodoro Rodríguez López o en el complejo acuático insular de Puerto de la Cruz para atender a las demandas de los amantes del fútbol o la natación.

El vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, se ha preguntado si un proyecto aprobado a finales del mandato pasado puede estar 'pasado de moda' pero en todo caso "salió adelante con el consenso suficiente" como para que fuera una "obra de isla".

Según Afonso, va a generar "valor añadido" como equipamiento deportivo y también tiene un "valor complementario" desde el punto de vista de la generación de empleo y la diversificación económica pues "se vincula a una industria pujante como es la de la automoción y el desarrollo de combustibles, que pueden ser de nueva generación ecológica".

No obstante, ha insistido en que su construcción debe salir adelante "con todas las garantías ambientales" tal y como se ha demostrado porque cuando ha habido circunstancias sobrevenidas "se ha parado, se ha comprobado y hasta ese momento no se ha vuelto a retomar el trabajo".