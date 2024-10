El Cabildo de Tenerife organiza una nueva edición de 'Con el monte no me descuido'

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través del área de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias, ha lanzado una nueva edición del programa educativo y de sensibilización 'Con el monte no me descuido', que tiene como objetivo formar y concienciar a más de 4.500 escolares de la isla en la prevención y extinción de incendios forestales.

La iniciativa, que se ha consolidado como uno de los pilares de la educación ambiental en Tenerife, cuenta con la participación de una veintena de centros educativos que, año tras año, se suman a este esfuerzo para proteger el entorno natural insular.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, subrayó la importancia de este programa como una herramienta fundamental para generar un cambio de actitud desde edades tempranas: "Con el monte no me descuido es mucho más que un lema. Es un compromiso que queremos transmitir a las nuevas generaciones, para que entiendan que proteger nuestros montes no solo depende de las administraciones, sino de cada uno de nosotros".

Por su parte, la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias, Blanca Pérez, destacó la repercusión positiva que este tipo de iniciativas tienen en toda la comunidad educativa, alumnos y profesores: "La educación temprana es clave para que niños y jóvenes asuman un sentido de responsabilidad hacia el medio ambiente y se conviertan en agentes activos en la prevención de incendios. Nuestro objetivo es que comprendan cómo sus acciones pueden marcar la diferencia y evitar tragedias como la que vivimos el año pasado con el gran incendio que afectó a isla".

Blanca Pérez apuntó que este plan formativo y educativo "está destinado para centros de la Isla, ya sean de Primaria, Secundaria o Bachiller, que tendrán a su disposición material informativo y formativo, así como talleres y charlas de concienciación sobre su influencia sobre el territorio. Es uno de los programas más importantes que se unen a la red de planes que manejamos desde el área en materia de educación ambiental".

PERIODO DE INSCRIPCIÓN Y CONTACTO

El plazo de presentación de solicitudes para participar en el programa estará abierto del 14 al 18 de octubre para los centros que quedaron en lista de espera en la edición anterior, y del 28 de octubre al 8 de noviembre para los que no participaron en el curso anterior.

Los interesados pueden contactar con la Unidad de Educación Ambiental del Cabildo a través del teléfono 922239157 o el correo electrónico eduam@tenerife.es. Como reseña, los centros que participaron durante el curso 23/24 no podrán cursar solicitud este año.

Con esta iniciativa, el "Cabildo de Tenerife continúa reforzando su compromiso con la protección del entorno natural y la prevención de incendios forestales, apostando por la educación y la concienciación como las mejores herramientas para garantizar un futuro más seguro y sostenible para la isla" sostiene la consejera de Medio Natural, Sostenibilidad y Seguridad y Emergencias