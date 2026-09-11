El Cabildo de Tenerife promueve un plan insular de formación para preparar a la ciudadanía ante emergencias

Presentación del plan del Cabildo de Tenerife de seguridad ante emergencias - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife, a través de la Dirección Insular de Seguridad y Emergencias de la Consejería de Medio Natural, pone en marcha el 'I Plan de Sensibilización y Autoprotección de Tenerife', una iniciativa integrada en la estrategia 'Tenerife, una isla + segura', que tiene como objetivo preparar a la población para saber cómo actuar ante una emergencia y reducir la vulnerabilidad de la isla.

Este programa de formación nace con la idea de que la protección civil no comienza cuando ocurre una emergencia, sino mucho antes, mediante la prevención, el conocimiento de los riesgos y la preparación de la ciudadanía en función de sus circunstancias personales.

Por ello, el Cabildo quiere extender progresivamente esta cultura de la autoprotección a todos los ámbitos de la sociedad.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, señaló en rueda de prensa que "una isla segura no es solo aquella que cuenta con buenos servicios de emergencia, sino también aquella que tiene una ciudadanía preparada para saber cómo actuar".

Así, dijo que el objetivo es que "Tenerife dé un paso adelante en prevención y que cada persona tenga los conocimientos y las herramientas necesarias para protegerse y proteger a los demás".

Dávila destaca que "la prevención y la autoprotección son fundamentales para reducir la vulnerabilidad ante una emergencia".

Por eso, señaló, "estamos llevando la cultura de la protección civil a todos los ámbitos, a las familias, a los colegios, a los municipios y también a sectores como el turístico".

Blanca Pérez, consejera de Medio Natural, Sostenibilidad, Seguridad y Emergencias, apuntó que "el objetivo del plan es llegar progresivamente a toda la población de Tenerife, cerca de un millón de habitantes, y extender también estos conocimientos entre la población turística a través de los profesionales del sector".

Pérez explica que "este plan supone dar un paso más en la protección civil, porque se quiere que la prevención forme parte de la vida cotidiana de la ciudadanía, que las familias sepan cómo organizarse, dónde acudir, cuándo evacuar o confinarse y qué recursos básicos deben tener preparados, pero también que los municipios y los profesionales que tienen un papel en una emergencia conozcan sus responsabilidades y estén coordinados".

Para el alcalde de Garachico, José Heriberto González, "esta iniciativa y esta experiencia es de gran utilidad para los vecinos, el que se cuenten cosas a veces sencillas enseña que hay que darse cuenta que una mochila preparada para una emergencia genera tranquilidad".

Por su parte Ana Dorta, alcaldesa de Guía de Isora, señaló que su municipio se convertirá en el escenario de un nuevo simulacro volcánico, pero este plan ayuda a "mirar más allá y dar tranquilidad a los vecinos de Guía".

PREPARARSE ANTE EMERGENCIAS VOLCÁNICAS

"Se trata de estar preparados de interiorizar que es necesario y que no tener preparado para cualquier tipo de emergencia no solo volcánica", explicó.

En la rueda de prensa también estaban presentes el director insular de Seguridad y Emergencias, Iván Martín y el jefe de servicio de Protección Civil de Tenerife, así como los alcaldes de Guía de Isora y Garachico, Ana Dorta y José Heriberto González, respectivamente.

La iniciativa cuenta con diferentes líneas de actuación adaptadas a las necesidades de cada colectivo.

En el caso de la ciudadanía, el programa se desarrollará junto a Cruz Roja, que actuará como agente especializado en la divulgación y capacitación de la población general.

En el marco del convenio suscrito con el Cabildo, se desarrollarán talleres de aproximadamente tres horas de duración, con un enfoque eminentemente práctico.

Los talleres permitirán a los participantes identificar los riesgos de su entorno y elaborar su plan de actuación, adaptado a sus circunstancias familiares, físicas y sociales.

Entre los contenidos se abordarán cuestiones como el plan familiar de emergencias, la mochila de emergencias, la distribución de roles dentro de la familia y las medidas para proteger la vivienda y a las personas.

También se trabajará sobre las rutas de evacuación, los puntos de encuentro y los criterios de actuación en función del tipo de riesgo.

Otra de las líneas del plan será la incorporación de la protección civil al ámbito educativo.

El Programa de Dinamización de Protección Civil en la comunidad educativa de Tenerife estará dirigido a la población escolar y juvenil de 6 a 20 años y utilizará talleres, actividades participativas, dinámicas, simulaciones y recursos didácticos adaptados a las diferentes etapas educativas.

El alumnado aprenderá a identificar los principales riesgos, conocer cómo prevenirlos y adquirir pautas básicas para actuar correctamente ante una emergencia.

El Cabildo pretende así generar desde edades tempranas conocimientos y hábitos de prevención, autoprotección y resiliencia, convirtiendo los centros educativos en espacios fundamentales para construir una ciudadanía más preparada.

LÍNEA DE FORMACIÓN

El plan también contempla una línea específica de formación dirigida a profesionales voluntarios y responsables políticos de los ayuntamientos, con el objetivo de mejorar la coordinación y la capacidad de respuesta ante una emergencia.

Esta formación permitirá reforzar el conocimiento y aplicación de los Planes de Emergencia Municipal (PEMU), así como las funciones, activaciones y medidas que deben adoptarse desde los primeros momentos de una emergencia.

También se trabajará la conexión entre los PEMU y el Plan de Emergencias Insular (PEIN), de manera que la respuesta municipal e insular sea coherente y efectiva.

La formación viene avalada por el trabajo desarrollado por el Cabildo en la revisión de los Planes de Emergencia Municipal y permitirá avanzar en su implantación y conocimiento en cada municipio.

Esta línea de trabajo se complementará con la colaboración de diferentes colegios profesionales y del Consorcio de Compensación de Seguros, incorporando conocimientos especializados relacionados con la vulnerabilidad social, la atención sanitaria y psicológica, la protección patrimonial, la planificación documental, las comunidades de propietarios y la protección de los animales ante situaciones de emergencia.

Entre estas colaboraciones se encuentran los colegios profesionales de Trabajo Social, Enfermería, Psicología, Mediadores de Seguros, Notariado, Registradores, Administradores de Fincas y la Profesión Veterinaria, junto al Consorcio de Compensación de Seguros.

Por otro lado, se contempla establecer un acuerdo para elaborar un protocolo con el sector turístico, con el objetivo de que los profesionales dispongan de herramientas para actuar y puedan contribuir a proteger a la población visitante.