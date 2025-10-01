El Cabildo tinerfeño reconoce la labor de agentes medioambientales por su compromiso con la protección y conservación

El Cabildo tinerfeño reconoce labor de sus agentes medioambientales por su compromiso con la protección y conservación - JUANJO VELÁZQUEZ FOTÓGRAFO

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Cabildo de Tenerife ha rendido homenaje este martes a los agentes de medioambiente y medio natural de la isla por su compromiso en la protección y conservación del patrimonio natural.

Asimismo, durante el acto, celebrado en el Salón Noble de la institución, entregaron reconocimientos a aquellos que se jubilan tras años de servicio, según ha informado el Cabildo en una nota.

La presidenta insular, Rosa Dávila, ha reconocido que los agentes medioambientales son "los guardianes de nuestros espacios naturales protegidos", un colectivo profesional "completamente implicado en la protección y la conservación de nuestros recursos naturales".

De este modo, ha recordado su "papel esencial" en la vigilancia del territorio, en la prevención de irregularidades y en la gestión de emergencias, con especial referencia al gran incendio de 2023, donde su intervención resultó "crucial".

La presidenta ha destacado que el Cabildo trabaja para reforzar y ampliar la plantilla de agentes, mejorando su distribución en la isla y garantizando condiciones laborales más seguras y actualizadas.

En este sentido, ha recordado la aprobación de la Ley Básica de Agentes Forestales y Medioambientales, que clarifica su papel como policía administrativa y judicial en materia medioambiental.

AVANCES Y REFUERZOS

Ha valorado los avances en materia de coordinación con otros cuerpos policiales y con la Fiscalía Provincial de Medio Ambiente, así como la actualización de los procedimientos sancionadores, lo que permite que todas las denuncias presentadas por los agentes se tramiten y que las sanciones sean proporcionales al daño causado.

Por su parte, la consejera de Medio Natural, Blanca Pérez, ha reconocido como "pieza clave" a los agentes mediambientales , cuyo incremento de vigilancia ha permitido que se haga cumplir con el número de sanciones que se ponen. "Este trabajo de colaboración con el resto de las administraciones permite que hoy tengamos un espacio las seguro, vigilado y protegido", ha añadido.

El director insular de Medio Natural, Pedro Millán, ha concluido, por su parte, enfatizando que "se están poniendo todos los esfuerzos" para que la plantilla "siga creciendo", y sea una unidad de vigilancia "fuerte y estructurada" que permita que nuestro entorno natural "esté prevenido ante acontecimientos poco cívicos".