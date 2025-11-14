Canalink impulsa a Tenerife como 'hub' de telecomunicaciones con un plan de inversión de casi 70 millones

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Canalink, empresa pública del Cabildo de Tenerife, ha presentado este viernes su plan de inversión, que crece un 60% hasta los 69,8 millones, y que convertirá a la isla en un 'hub' de telecomunicaciones que fortalecerá la conectividad con Europa y África occidental a través de una red de cables submarinos.

Los detalles de este plan fueron expuestos en rueda de prensa por la presidenta, Rosa Dávila, el consejero de Innovación, Juan José Martínez, el consejero delegado de Canalink, Rubén Molowny y el director del Instituto de Energías Renovables, Carlos Suárez, quienes incidieron en el carácter de Tenerife como "aeropuerto" de la conectividad que permite captar y atraer inversiones.

La estrategia de Canalink no se limita solo a la construcción de los cables submarinos sino que integra también la investigación científica y la sostenibilidad en sus proyectos, generando sinergias con el sector académico y promoviendo una economía verde y digital.

