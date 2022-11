'Canarias, 1500 Km de Costa' lamenta la casi inexistente visibilización de los accidentes acuáticos

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El promotor de 'Canarias, 1500 Km de Costa', Sebastián Quintana, ha lamentado la casi inexistente visibilización de los accidentes acuáticos en los medios de comunicación, ya que, dijo, son una pieza clave para generar cultura de la prevención.

"Un ahogado no rompe nada, no genera escenario. Tras un incendio o un accidente de tráfico, hay humo, fuego, heridos, gritos... cuando alguien pierde la vida por sumersión, todo a su alrededor queda como estaba", expuso durante la conferencia 'Un ahogamiento no genera escenario, hándicap para su visibilización' que ha tenido lugar en el marco del 'Congreso Internacional de Bandera Azul, Sostenibilidad, Salud y Seguridad'.

De esta manera, el periodista y divulgador, concluyó su ponencia con la proyección del reportaje 'Nada de nada', que recoge un diálogo entre el propio Quintana y José Palacios, presidente de Bandera Azul España, mientras nadan desde la barra de la playa de Las Canteras de Las Palmas de Gran Canaria hasta la orilla.

Por su parte, el Congreso, celebrado en la capital grancanaria los días 2, 3 y 4 de noviembre, acogió la intervención de más de una decena de profesionales de la seguridad acuática, la salud pública y la sostenibilidad.