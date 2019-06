'Canarias, 1500 km de Costa' recuerda con la llegada del verano las doce claves para prevenir ahogamientos

Publicado 28/06/2019 10:15:23 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

'Canarias, 1500 Km de Costa' ha aprovechado la llegada del verano para recordar las 12 claves para evitar o actuar ante un accidente acuático o ahogamiento, según ha informado la plataforma colaboradora de ADEAC-Bandera Azul.

En este sentido, entre los principales peligros que pueden vivir los bañistas está bañarse con bandera roja, hacerlo en playas sin socorrista, la fuerza de la corriente de retorno o el uso de flotadores en el mar.

La iniciativa auspiciada por el Cabildo de Gran Canaria ha puesto de relieve la importancia de no olvidar estas claves, ya las zonas turísticas de las Islas Canarias y de resto de España reciben durante los meses de julio y agosto a millones de bañistas.

Así, 'Canarias, 1500 Km de Costa' ha hecho especial hincapié en que el denominador común para evitar un siniestro en los entornos acuáticos es aplicar la prevención, aunque si la persona se ve o es testigo de una situación de emergencias hay que llamar siempre al teléfono único de emergencias 112.

Entre las doce claves para prevenir ahogamientos se encuentran no bañarse con bandera roja; no bañarse en playas sin socorrista; no nada contra la corriente de retorno; usar casco si se pesca en zonas rocosas; y no usar flotadores en el mar.

También resalta ser consciente de las condiciones físicas de cada uno, ya que muchos de los ahogamientos se producen en personas mayores al sufrir un infarto en el agua; o usar motos acuáticas siempre a 200 metros de la orilla.

Para las personas con movilidad reducida se recomienda conocer los servicios de la playa antes de meterse en el agua; y para los buceadores comprobar el equipo antes de practicar este deporte.

Finalmente, 'Canarias, 1500 Km de Costa' ha incidido en la importancia de controlar el llamado 'corte de digestión'; en tener en cuenta que también hay riesgos en presas, lagos y estanques; y en tener cuidado a la hora de hacerse 'selfies' para evitar accidentes.