Canarias activa un circuito que facilita la acreditación clínica de dependencia extrema para enfermedades como el ELA

Archivo - Sede de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias en Santa Cruz de Tenerife - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Programas Asistenciales y la Dirección General del Paciente y Cronicidad del Servicio Canario de la Salud (SCS) ha puesto en marcha un circuito específico en los hospitales públicos para facilitar la acreditación de los criterios clínicos necesarios para acceder al nuevo Grado III+ de dependencia extrema.

Se trata de una acreditación que está dirigida a personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y otras enfermedades o procesos graves, avanzados e irreversibles, según ha informado la Consejería de Sanidad en una nota de prensa.

De esta manera, el objetivo del circuito es unificar el procedimiento en todos los centros del SCS y asegurar que el certificado clínico normalizado, que se incorpora a la Historia Clínica Electrónica, sea emitido de forma homogénea por el especialista responsable del seguimiento del paciente.

En el caso de la ELA en fase avanzada, la acreditación clínica deberá recoger la concurrencia de, al menos, dos de los criterios establecidos: soporte ventilatorio superior a ocho horas al día y necesidad diaria de aspiración de secreciones o inmovilidad en el tren superior. Estos criterios coinciden con los recogidos por el Imserso para el acceso al Grado III+ en personas con ELA.

Por su parte, una vez emitido el certificado, el procedimiento contempla la interconsulta al profesional de Trabajo Social Sanitario hospitalario de referencia, que participará en la coordinación de la documentación necesaria y en su traslado para la tramitación correspondiente ante la Dirección General de Dependencia.

La Consejería ha resaltado que la actuación se enmarca en el desarrollo de la Ley 3/2024, de 30 de octubre, para mejorar la calidad de vida de personas con ELA y otras enfermedades o procesos de alta complejidad y curso irreversible, y en el Decreto-ley 2/2026, de 9 de marzo, una norma refrendada por el Parlamento que culmina la transformación del sistema de atención a la dependencia en las islas.

El SCS quiere reforzar así la coordinación entre los servicios clínicos hospitalarios, las unidades de Trabajo Social Sanitario y el ámbito de Dependencia, favoreciendo una respuesta más ágil, homogénea y segura ante situaciones de especial vulnerabilidad, alta complejidad clínica y elevada necesidad de cuidados.

VALORACIÓN DEL GRADO III+

Por su parte, la puesta en marcha de este procedimiento supone un avance organizativo que facilita la emisión normalizada de la información clínica necesaria para la valoración del Grado III+ y mejora la coordinación entre el sistema sanitario y el sistema de dependencia.

En Canarias, el SCS tiene registradas un total de 146 personas afectadas por ELA, de las que 86 son hombres y 60 mujeres.

Finalmente, el Servicio Canario de la Salud ha señalado que dispone de cuatro unidades multidisciplinares de ELA que integran la atención diagnóstica, terapéutica, rehabilitadora, la gestión de casos y el apoyo de Trabajo Social Sanitario.