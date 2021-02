Canarias admite que la campaña turística de invierno "se da por perdida" y exige un plan de rescate para salvar empresas

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Turismo, Industria y Comercio del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla, ha admitido este miércoles que la campaña turística de invierno "se da por perdida" --las plazas aéreas en febrero caen un 72%-- debido que España y los países emisores pasan por "uno de los peores momentos de la pandemia".

"Es una realidad que debemos afrontar", ha apuntado en respuesta a una pregunta del Grupo Popular en comisión parlamentaria, en la que ha aprovechado para solicitar al Gobierno central un plan de rescate del turismo en el archipiélago.

En su opinión, "de nada servirá ser el destino más seguro si no conservamos el tejido empresarial, hay que hacer esfuerzos entre todos".

Castilla ha apuntado que durante la pandemia no se ha dejado de trabajar desde el área de Turismo para posicionar a Canarias como un destino turístico seguro y "los frutos se van a recoger", pero no ha obviado que no será a corto plazo debido a las restricciones a la movilidad y aumento de contagios en los principales mercados turísticos, caso de Reino Unido, Alemania o la propia Península Ibérica.

"La pandemia sigue su dramático curso, estamos en el punto más alto y escapa a nuestro control", ha señalado, hasta el punto de aseverar que se va "a peor" porque ni siquiera las perspectivas de vacunación son buenas ya que "el ritmo no es el esperado".

Aunque ha indicado que hay "demanda" para viajar al archipiélago cree que las restricciones pueden llegar hasta el verano y la reactivación "será por países", pero ha dejado claro que no se van a "dejar derrotar por el pesimismo".

Carlos Ester, del Grupo Popular, ha apuntado que "hace falta ya" un plan de rescate para el turismo canario dado que el paquete de ayudas anunciado por el Gobierno de Canarias por importe de 172 millones "solo da para seis días", pues las pérdidas diarias en el subsector superan los 20 millones.

En su opinión, a la consejera "la han engañado" porque la ministra de Turismo, Reyes Maroto, anunció un plan especial para Canarias en octubre y "no han venido las ayudas", por lo que pidió "hacer fuerza entre todos" para conseguirlo.

Ester ha afirmado que la Semana Santa apenas se podrá orientar al turismo isleño y cree que hay que trabajar ya "para el verano" y con un "plan de rescate real" para "no ir a remolque" de la pandemia.