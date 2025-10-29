Canarias arranca en Sevilla una gira de eventos para atraer inversión y proyectar su economía al exterior

SANTA CRUZ DE TENERIFE 29 Oct. (EUROPA PRESS) -
Sevilla ha acogido este miércoles el primero de una serie de encuentros organizados por el Gobierno de Canarias a través de Proexca, junto a El Correo de Andalucía y Grupo Prensa Ibérica, para dar a conocer las ventajas de Canarias en la península, concretamente en los sectores tecnológico, de innovación, aeronáutico y aeroespacial.
Los encuentros tienen el objetivo de reunir a empresas, inversores y representantes institucionales interesados en conocer las ventajas competitivas que ofrece Canarias como plataforma de crecimiento empresarial, según ha informado el Gobierno regional en una nota.
En concreto, este año, se realizan bajo la marca 'Canarias, tu mejor versión', una iniciativa impulsada por el Gobierno de Canarias, a través de Proexca, que busca reforzar la proyección nacional e internacional de la economía del archipiélago.
El consejero delegado ejecutivo de Proexca, Pablo Martín Carbajal, ha resaltado las oportunidades de colaboración que existen entre Andalucía y Canarias. "Nos encontramos en Sevilla porque esta provincia ha demostrado a lo largo de las últimas décadas una importante capacidad de adaptación, transformación y crecimiento", según ha destacado Martín Carbajal.
En ese sentido, detalla el Ejecutivo regional, la provincia está destacando frente a otras por tener "una masa significativa" de empresas tecnológicas, un parque tecnológico "potente", una industria aeroespacial "muy consolidada y fuerte", apoyo institucional para innovación, lo cual la convertiría en un entorno "cada vez más atractivo" para ámbitos como el audiovisual, tecnología, investigación y empresas de alto crecimiento. "Esta visión y apuesta es lo que nos une a Canarias con Sevilla y en extensión, con Andalucía", ha añadido el consejero delegado.
SOBRE EL FORO
Este foro abre una serie de jornadas que continuarán en Zaragoza el próximo día 11 de noviembre y en Madrid el 20 de noviembre, con el objetivo de posicionar a Canarias como un territorio atractivo para la inversión y la colaboración empresarial. En cada encuentro se abordarán las oportunidades que ofrece el ecosistema canario en sectores estratégicos y se presentarán casos de éxito que demuestran cómo las islas se han consolidado como un entorno propicio para la innovación, la creatividad y el desarrollo tecnológico.
A través de esta acción, el Gobierno de Canarias busca dar un paso más en su compromiso por internacionalizar su economía y apoyar tanto a las empresas locales en su apertura a nuevos mercados como a las compañías foráneas que buscan expandirse aprovechando el talento y las condiciones únicas del archipiélago. La marca 'Canarias, tu mejor versión' sintetiza este doble propósito: proyectar al exterior una imagen moderna, profesional y cohesionada, que refleja el dinamismo y la capacidad de las islas para generar valor y oportunidades.
Esta iniciativa se enmarca dentro de la estrategia de unificación de la proyección económica de Canarias, que busca alinear los esfuerzos de las distintas instituciones públicas y privadas bajo un relato común. Con ello, el archipiélago aspira a fortalecer su posicionamiento en los sectores emergentes y consolidar su papel como puente entre Europa, África y América.