Canarias avanza "debate" con el Gobierno central sobre cómo compensar otros 900 millones de recaudación

El presidente canario ya tiene en la cabeza quién se hará cargo de la cartera de Sanidad cuando pase la crisis del coronavirus

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha avanzado este martes que habrá "debate" con el Gobierno central para estudiar cómo compensar sobre 900 millones de euros más que hay de pérdida de recaudación autonómica y local en las islas.

Torres explicó en una entrevista en 7.7 Radio recogida por Europa Press que agradece el esfuerzo realizado por el Gobierno central de poner a disposición de las comunidades un fondo de compensación, pero precisó que en el caso específico de Canarias es insuficiente porque calculan que recibirás unos 600 millones y la pérdida de recaudación este 2020 se eleva hasta los 1.500 millones entre el Gobierno regional y las administraciones locales.

"Tiene que haber otra pata de financiación para compensar a Canarias", detalló el presidente, que recordó que tiene su propio impuesto indirecto, el IGIC, y que va a tener una "repercusión negativa en sus fondos".

Torres reconoció que están recibiendo peticiones de Cabildos y ayuntamientos para compensar lo que perderán este año y que esto es una "cadena" que lleva a que ahora el Gobierno regional trate con el central qué hacer porque es "de justicia".

"Nos quedan 900. Ese va a ser el debate: buscar opciones para sufragar esa cantidad que falta", indicó Torres que dijo, eso sí, que lo va a hacer "dialogando, no elevando las voces". "Buscando puntos de acuerdo", incidió.

PARA AVANZAR EN LA DESESCALADA "LO RELEVANTE ES CUMPLIR"

Sobre cómo está evolucionando la desescalada en Canarias se declaró satisfecho y dijo que para seguir avanzando "lo relevante es cumplir" los criterios. "Ahora que estamos en fase 1, todos queremos hacer una vida absolutamente normal pero eso aún va a tardar un poco.

No vamos a adelantar de fase si no se cumple", remarcó, para luego añadir que "podría" ser que las islas como La Gomera, El Hierro o La Graciosa, que se anticiparon al resto a la hora de entrar en la fase 1 no hagan lo mismo para la entrada en fase 2.

Sobre la titularidad de la cartera regional de Sanidad, que ostenta provisionalmente el también portavoz del Ejecutivo Julio Pérez y consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, dijo que ya tiene los cambios en la cabeza, pero que debe buscar el momento idóneo, que será cuando pase la crisis generada por el coronavirus.

"HAN SIDO PROBABLEMENTE DE LOS MOMENTOS MÁS DIFÍCILES DE GESTIÓN"

Preguntado por cómo está llevando esta situación a título anímico, indicó que se trata "probablemente de los momentos más difíciles de la gestión del Gobierno" y dijo que "no" se le "ha pasado ni se" le "pasará" la opción de dimitir sino todo lo contrario, que se trata del momento en que "todos" se "van a retratar" y los ciudadanos repasarán luego qué hizo cada uno en este contexto.

"Han sido meses muy duros, desde el incendio de Gran Canaria hasta hoy, y aún así sacamos el presupuesto. Sufrimos la crisis de Thomas Cook, fuimos los primeros con coronavirus en España y el cierre del hotel en Tenerife. Uno no es de piedra, hemos tenido que redoblar esfuerzos [...], pero para eso nos han elegido y estamos en el Parlamento e ilusionados con poder aliviar el futuro de los canarios en lo que podamos", concluyó.