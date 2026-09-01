Canarias celebrará en Arucas (Gran Canaria) el acto institucional del 'Día de la Memoria Histórica'

La Comisión Técnica de Memoria Histórica de Canarias - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Técnica de Memoria Histórica de Canarias ha acordado este martes celebrar el 7 de mayo en el municipio de Arucas el acto institucional con motivo de la celebración del 'Día de la Memoria Histórica'.

Además, se ha dado cuenta del estado de los proyectos de localización, exhumación e identificación de víctimas, trabajos de divulgación y actividades de dignificación de lugares de enterramiento promoción de lugares de memoria.

Estas actuaciones se realizan con cargo a los fondos propios de la Viceconsejería de Justicia y Seguridad se suman los que ha aportado el ministerio, según acuerdo del Consejo Territorial de Memoria Democrática de 24 de abril, por importe total de 74.804 euros.

Asimismo, en conmemoración del 'Día en Memoria de los Menores Robados y sus Familias', la consejera de Presidencia, Lady Bareto, destacó la inauguración de la exposición fotográfica 'Cosmos' de la artista Espe Pons este jueves en el Parlamento de Canarias, centrada en la sustracción de menores en Canarias durante el franquismo y en cuestiones vinculadas con la identidad, el silencio, la verdad y la reparación de las víctimas y sus familias.

En lo que se refiere a localización de fosas se encuentra la exploración e intervención en el pozo 'La Vuelta del Francés' en Arucas y el proyecto de localización de fosas en los campos de trabajo de presos en Los Rodeos, en La Laguna.

También hay un proyecto de investigación y catalogación sobre centros de detención que albergaron represaliados en Canarias durante la Guerra Civil, detalla la Consejería.

Asimismo, en la comisión se informó sobre el estado de la solicitud de la Agrupación de Familiares de la documentación de los casos de víctimas del franquismo inhumadas en el Cementerio de Vegueta.

En cuanto a publicaciones, la comisión destacó la edición de la publicación sobre Memoria Democrática en la isla de Tenerife, denominada 'La capital del miedo', que forma parte de la serie 'Memoria y Cultura Democrática', obra de Luis Ortega.

ALZAMIENTO Y REPRESIÓN

Este libro se centra en el papel de Tenerife durante el alzamiento y la posterior represión, abordando sus consecuencias sociales, económicas y culturales mediante testimonios, fuentes periodísticas, radiofónicas y audiovisuales y aportaciones de especialistas.

También se dio cuenta del desarrollo editorial de una obra que recupera la memoria de una familia de origen canario, los Rodríguez de la Sierra, combinando el relato y la memoria familiar con la investigación histórica a partir de fuentes documentales y orales.

Su autora, Rosalba Rodríguez de la Sierra Escobar, aporta la memoria familiar y personal, así como sus indagaciones y pesquisas en este relato sobre su familia paterna y Sergio Millares, historiador se encarga de la utilización e interpretación de las fuentes documentales y orales de la historia.

A la reunión asistieron, además del viceconsejero de Justicia y Seguridad, Cesáreo Rodríguez Santos, Manuel Ortega, por la Asociación por la Memoria Histórica de Arucas; la presidenta Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de Tenerife Mercedes Pérez Schwartz y Rubens Ascanio; el presidente Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica de La Palma, Félix Andrés González Lorenzo; el presidente de la Asociación Colectivo sin Identidad, Jorge Raúl Rodríguez Carrillo; el director del laboratorio de Genética del IML de Las Palmas, Juan José Pestano y el jefe de servicio del Archivo Histórico Provincial de Las Palmas, Samuel García, por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Candelaria González Rodríguez y Javier Márquez Quevedo.