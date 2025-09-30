Canarias contraria a un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que no reconozca sus singularidades

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, durante el acto 'Por un pacto de Estado frente a la emergencia climática', en el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, a 1 de - Jesús Hellín - Europa Press

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias se ha mostrado este martes contraria a un Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática que no reconozca sus singularidades.

Así se ha expuesto en la segunda reunión de la Comisión Canaria de Acción Climática y Energía, un órgano colegiado derivado de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, que tiene como fin acelerar la adaptación del archipiélago frente al cambio climático y garantizar la configuración de unas islas más sostenibles y seguras para la ciudadanía, según ha informado la consejería del área en nota de prensa.

En este sentido, el consejero regional de Transición Energética, Mariano H. Zapata, indicó que Canarias "no puede quedar fuera de una estrategia de país que debe responder a un desafío global" porque se trata de "uno de los territorios más expuestos a los impactos del cambio climático".

Por ello, reclamó un reconocimiento expreso de la singularidad de las islas, así como recursos "concretos para hacer frente a emergencias cada vez más frecuentes" y que afectan a la ciudadanía, tales como son el "aumento de las olas de calor, la calima o la subida del nivel del mar".

Zapata subrayó que el cambio climático "no admite respuestas improvisadas ni propaganda política", sino que "requiere planificación, consenso y medidas eficaces, apoyadas en criterios técnicos y con garantías presupuestarias".

Añadió que el Pacto actual "no refleja cuestiones vitales" para Canarias, tales como el litoral o los océanos, "el turismo como primer motor económico frente al cambio climático o aspectos que vinculan la salud al cambio climático en las islas como son los aumentos de los episodios de calima o vectores de enfermedades concretas como la aparición del mosquito tigre".

Por su parte, la integrante del Comité de Personas Expertas para el estudio del cambio climático de Canarias y fomento de la economía circular y azul, Adelina de La Jara, invitada a la reunión, expuso que el pacto nacional "sólo tendrá sentido si refuerza la legislación ya existente y agiliza los procesos de gobernanza, evitando que se convierta en una declaración vacía".

Canarias, apuntó, por "su vulnerabilidad y también por su capacidad de innovación, puede ser un laboratorio natural" de soluciones en mitigación y adaptación". También agregó que el archipiélago tiene una Ley de Cambio Climático que "es una de las más avanzadas del país y esa experiencia debe servir de referencia en cualquier gran acuerdo nacional".

Por último, en la sesión se abordaron distintos puntos relacionados con la aplicación de esta normativa autonómica, tales como la creación de una comisión técnica de coordinación para impulsar iniciativas derivadas de la Ley de Cambio Climático en todas las áreas del Gobierno, la explicación del Reglamento del Registro Canario de Huella de Carbono, que recientemente ha salido a consulta pública previa o dar conocimiento, antes de su próxima aprobación, por parte del Consejo de Gobierno, del Plan Canario de Acción Climática, que es el marco de planificación para la lucha contra el cambio climático en Canarias.

La Comisión Canaria de Acción Climática y Energía, integrada por representantes de todas las áreas del Gobierno canario y del Comité de Persona Expertas para el estudio del cambio climático de Canarias y fomento de la economía circular y azul, celebró su primera reunión en octubre de 2024 en Santa Cruz de Tenerife, y "cumple con los plazos establecidos" para llevar a cabo estos encuentros.

En este sentido, asegura que continuará con su labor de seguimiento y coordinación para garantizar el cumplimiento de la Ley de Cambio Climático y situar al archipiélago en la "vanguardia de la lucha contra la emergencia climática".