Canarias critica la decisión del Gobierno de no presentar los presupuestos para 2025: "Es sorprendente"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, ha criticado la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de no presentar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2025, considerándola "sorprendente" y advirtiendo sobre las consecuencias que tendría una nueva prórroga.

En comisión parlamentaria, Matilde Asián quiso recordar que la presentación de los Presupuestos es "una obligación constitucional" que impone al Gobierno su elaboración y presentación tres meses antes de que expiren los de ejercicio anterior, permitiendo así a las comunidades autónomas presentar sus cuentas "en tiempo y forma".

Matilde Asián lamentó que esta obligación constitucional ya se incumpliese el año pasado, a pesar de los informes en contra de la Abogacía del Estado, por lo que esperaba que en 2025 sí hubiera presupuestos a pesar de que ha sido "un año difícil" para el Gobierno de España al no poder configurar una mayoría parlamentaria.

En este sentido, Asián ha considerado "sorprendente" ya no solo la decisión del Gobierno de Sánchez de no presentar los Presupuestos del Estado para 2025,, sino "los motivos por los que no se presentan, el precio que hay que pagar y, sobre todo, la incertidumbre".

La consejera indicó que la prórroga de los presupuestos de 2023 ha provocado que se hayan "dilatado mucho" las transferencias, hasta el punto de que, de los 880 millones de euros que debía transferir el Gobierno a Canarias este año, hasta el mes de agosto solo habían llegado 17,5 millones. Por tanto, advirtió que una nueva prórroga daría lugar a una "dinámica de confusión, en la cual se aprobarían unas partidas y otras no".

La responsable de Hacienda hizo hincapié en que presentar un presupuesto es "un ejercicio de transparencia y da certidumbre y seguridad jurídica a todas las administraciones, a las empresas, a los ciudadanos", por lo que "no se puede decir unos días que sí y otros que no se presentan dependiendo de las circunstancias".

En cuanto al sistema de financiación, Matilde Asián admitió que "preocupa mucho" porque, de acuerdo con las cantidades que fueron comunicadas para las entregas a cuenta, que ascendían a 6.594 millones de euros, si no se producen y hay que esperar como ha ocurrido este año con la prórroga de los presupuestos de 2023, se perderían 969 millones de euros.

Por su parte, el diputado Fernando Enseñat criticó que el Gobierno de Pedro Sánchez pretenda nuevamente suspender los Presupuestos del Estado porque "hay un congreso en Junts", obligando al Gobierno de Canarias, una vez más, a presentar sus cuentas "a ciegas, sin referencias y con una alta carga de incertidumbre".