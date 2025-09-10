Canarias declara la prealerta ante un posible episodio de contaminación marina por el barco encallado en Lanzarote

ARRECIFE (LANZAROTE), 10 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de Emergencias de Canarias ha declarado la situación de prealerta por un posible episodio de contaminación marina debido al encallamiento y posterior incendio de un barco pesquero en la mañana de este miércoles en la costa de Órzola.

Así lo ha informado el Gobierno regional, que agrega que se trata de una decisión adoptada en base a la información disponible, y en aplicación del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA).

En concreto, la prealerta está vigente en el litoral del municipio de Haría ante el encallamiento y posterior incendio del en la baja de Haría.

Por su parte, la activación del Plan Marítimo Nacional permanece en Fase de Alerta desde las 09.30 horas y se activó el PLATECA en situación de prealerta para hacer el seguimiento de la situación.