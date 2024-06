Canarias y entidades sociales piden "corresponsabilidad" a las CCAA para la acogida de menores migrantes

MADRID, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El director general de Save the Children, Andrés Conde, coincidió este miércoles con las autoridades canarias en pedir "corresponsabilidad" a las comunidades autónomas en la acogida de menores migrantes no acompañados porque "Canarias no puede ser, como frontera sur, la única responsable de la protección y cuidado de esos menores".

En declaraciones a los periodistas tras reunirse con el presidente canario, Fernando Clavijo, y otras entidades del tercer sector como Unicef, Save the Children, Acnur, Cruz Blanca, Cruz Roja, la Fundación Cepaim, Accem y CEAR, mostró su colaboración y la de las entidades para que la reforma de la ley de extranjería, por la que se lleva años peleando, "salga adelante".

Asimismo, calificó la situación de las islas de "anómala por la sobreocupación del sistema de protección" de los menores.

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que terminó la ronda de contactos con las fuerzas políticas representadas en el Congreso de los Diputados, destacó que "Canarias está viviendo una situación insostenible y no puede seguir afrontando sola la actual crisis migratoria".

En este contexto, puso en valor el trabajo de las ONG que "realizan una labor impagable con un compromiso y profesionalidad que es la mejor garantía para que esos niños y niñas que huyen del hambre, de la miseria y del horror que han tenido que vivir hasta llegar a las costas puedan encontrar un espacio amigo, un entorno en el que desarrollarse".

El objetivo del encuentro, explicó el presidente Clavijo, "no es otro que transmitir con absoluta transparencia lo que estamos haciendo para poder abordar la situación de emergencia que tenemos en Canarias", así como, las previsiones de cara a los próximos meses, que subrayó "podría empeorar la situación por el colapso de la red de acogida de los niños, niñas y jóvenes no acompañados en las islas".

De la misma forma, el presidente de Canarias y las entidades abordaron la reforma del artículo 35 la Ley de Extranjería impulsada por el Gobierno canario junto al Estado y que precisa además "de un amplio acuerdo social y del consenso de las fuerzas políticas, de la corresponsabilidad de todas las comunidades autónomas para garantizar la redistribución de los menores".

Asimismo, se mostró abierto a las sugerencias de las entidades, que harán llegar al Ejecutivo canario sus sugerencias con el objetivo de "dar mayor protección y garantizar una respuesta inmediata a las distintas circunstancias con las que llegan los menores no acompañados".

MÁS DE 19.000 MIGRANTES AFRICANOS EN LO QUE VA DE AÑO

Durante el encuentro, se hizo hincapié en la necesidad de intervenir con celeridad para hacer frente a la actual crisis migratoria, máxime teniendo en cuenta que, en lo que va de año, las islas han recibido ya a más de 19.000 personas procedentes del continente africano, con un aumento por encima del 220% respecto al año pasado, unos datos que, además, evidencian una cada vez mayor tendencia al alza en las cifras en general y en lo que a la llegada de menores se refiere.

Otro de los puntos abordados en el encuentro entre el Gobierno de Canarias y las entidades del tercer sector se centró en la mejora del actual sistema de petición de asilo, un aspecto que, además, afecta a los menores.

Para ello, el Ejecutivo autonómico está llevando a cabo un estudio para determinar cuántos menores, de los más de 5.500 que el Gobierno de Canarias tiene bajo su tutela en sus 80 dispositivos de emergencia, pueden acogerse a este derecho con el fin de prestar el asesoramiento adecuado para que puedan solicitarlo.

Al encuentro asistieron, además del máximo responsable de Save the Children en España, Andrés Conde, el director general de CEAR, Mauricio Valiente, la responsable de Protección Internacional de Acnur, Carolina Mateos, la referente de infancia solicitante de asilo de Acnur, Margarita de la Rasilla, la directora del dispositivo de Las Raíces y adjunta de la coordinación autonómica, Laia García, el director ejecutivo de UNICEF, José María Vera, la directora de Incidencia Social y Política de Save the Children, Catalina Perazzo, así como, Carmen Ynzega de Cruz Blanca, Attabe Mane de la Fundación Cepaim e Ínñigo Vila y Daniel Fernández de Cruz Roja.