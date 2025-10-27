Canarias espera que la ruptura Junts-PSOE no "ponga en riesgo" el decreto que apuntala la agenda canaria

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha mostrado este lunes su deseo de que la ruptura política de Junts con el PSOE no "ponga en riesgo" el decreto que elabora el Gobierno de Canarias y que remitirá al Ejecutivo central para apuntalar la agenda canaria.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha comentado que hay que seguir evaluando como avanza la legislatura y la presentación o no de los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En esa línea ha comentado que en el Gobierno regional hay "unidad de acción" en torno al decreto por parte de todos los partidos políticos y remarcado que no deja de ser otra cosa que una "relación de asuntos prioritarios" para las islas como la bonificación del 60% del IRPF para residentes en La Palma, los 100 millones para la reconstrucción de la isla, planes de empleo o el abono de 303 millones en transferencias pendientes.

En su opinión, de lo que se trata es de "fijar el instrumento administrativo" para poder "seguir trabajando" el próximo año de tal forma que se puede aprobar en Consejo de Ministros y después convalidado en el Congreso.