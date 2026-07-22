Canarias y Estado abren la puerta a fijar nuevas reservas marinas en las islas

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante la celebración del acto institucional de clausura de los eventos de c - Europa Press Canarias - Europa Press

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, clausuraron este miércoles en Santa Cruz de Tenerife los actos conmemorativos de los aniversarios de las Reservas Marinas de Interés Pesquero de Canarias y abrieron la puerta a la declaración de nuevas delimitaciones.

Durante su intervención, Quintero destacó que las reservas marinas "han demostrado ser una herramienta eficaz para recuperar los recursos, conservar la biodiversidad y fortalecer el sector pesquero artesanal".

Así, explicó que estas áreas generan beneficios ambientales, pesqueros, sociales y económicos, ya que favorecen el incremento de la biomasa y la disponibilidad de especies de interés pesquero tanto dentro como fuera de las zonas protegidas, contribuyen a la sostenibilidad de la actividad y refuerzan la viabilidad socioeconómica del sector.

Asimismo, señaló que las reservas pueden contribuir al relevo generacional y a la creación de nuevas oportunidades de empleo, al tiempo que mejoran el estado de conservación de la biodiversidad marina, sus hábitats y los servicios ecosistémicos que prestan.

"Son, en definitiva, una pieza clave para garantizar el presente y el futuro de la pesca en Canarias, porque permiten compatibilizar la protección de nuestros recursos marinos con el mantenimiento de una actividad económica y social profundamente vinculada a las islas", afirmó Quintero.

El titular del departamento autonómico subrayó también el papel de los pescadores como impulsores y principales defensores de estos espacios protegidos, y aseguró que cualquier avance en la ampliación de la red de reservas debe seguir desarrollándose con su participación y con el respaldo del conocimiento científico.

"Las reservas marinas nacieron, en gran medida, de la iniciativa y del compromiso de los propios pescadores. Por eso, su futuro debe seguir construyéndose junto al sector, escuchando a los profesionales y adoptando las decisiones sobre la base de datos científicos actualizados", añadió.

Quintero destacó igualmente la importancia de la gestión compartida que desarrollan el Gobierno de Canarias y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en las reservas de La Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote y de La Restinga-Mar de Las Calmas.

"Esta colaboración institucional, unida a la participación de los profesionales y al respaldo del conocimiento científico, resulta fundamental para adoptar decisiones eficaces y avanzar en una gestión sostenible de los recursos pesqueros", manifestó.

Por su parte, el ministro Luis Planas calificó el modelo de las Reservas Marinas de Interés Pesquero de Canarias como un referente de gestión sostenible y cogobernanza, tanto a nivel nacional como internacional, basado en la conciliación entre la preservación de los mares y el mantenimiento de la actividad pesquera.

"Mucha gente quiere contraponer conservación con actividad, sin embargo, es precisamente de la mano de los pescadores como mejor se pueden conservar nuestros mares", afirmó el ministro, quien destacó que la colaboración entre el sector, la comunidad científica y las administraciones resulta esencial para garantizar el futuro económico y social de la pesca artesanal y favorecer el relevo generacional en el archipiélago.

MÁS MEDIOS DE VIGILANCIA

Durante su intervención, Planas anunció el refuerzo de la vigilancia en estos espacios mediante el próximo envío de una nueva patrullera de última generación y la incorporación de medios tecnológicos avanzados, como drones y robots submarinos, para mejorar el control de las reservas y optimizar la protección de los recursos.

El ministro hizo además un llamamiento a la responsabilidad compartida de toda la sociedad para combatir la pesca ilegal.

"Debemos ser contundentes contra el furtivismo, que daña a quienes respetan la ley, y recordar que no habría pesca furtiva si nadie comprara ese pescado. Proteger nuestras reservas es una tarea que nos implica a todos", señaló.

TRES DÉCADAS DE PROTECCIÓN Y COORDINACIÓN

El programa de la jornada incluyó la mesa-coloquio 'Pasado, presente y futuro de las Reservas Marinas de Interés Pesquero en Canarias', moderada por la subdirectora general de Investigación Pesquera y Recopilación de Datos de la Secretaría General de Pesca, Elisa Carbajo Llorente.

En ella participaron representantes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, del Gobierno de Canarias, de las Federaciones de Cofradías de pescadores y de estas entidades, de la Universidad de La Laguna y del Instituto Español de Oceanografía, que analizaron la evolución de estos espacios y los principales retos que afrontarán durante los próximos años.

Canarias cuenta actualmente con tres Reservas Marinas de Interés Pesquero, la de La Graciosa e Islotes del Norte de Lanzarote, creada en 1995 y la más extensa de España, con una superficie superior a las 70.700 hectáreas; la de La Restinga-Mar de Las Calmas, en El Hierro, declarada en 1996 y la de La Palma, creada en 2001.

Durante la sesión también se expusieron las líneas de actuación que se están desarrollando y las previstas para continuar fortaleciendo la red de reservas marinas del archipiélago e impulsar nuevos espacios de protección pesquera en La Gomera, Tenerife y en el entorno del islote de Lobos y el estrecho de La Bocayna.

El Gobierno de Canarias y el Ministerio coincidieron en que estos procesos deberán abordarse mediante el diálogo con el sector pesquero, la participación de los profesionales y el respaldo de la información científica necesaria para valorar la situación de los recursos y las características de cada zona.

El acto celebrado en Tenerife estuvo precedido por un encuentro mantenido el martes en La Graciosa entre Narvay Quintero, Luis Planas y miembros del sector pesquero del archipiélago, en el que participaron también la secretaria general de Pesca, Isabel Artime, el director general de Pesca del Gobierno de Canarias, Esteban Reyes, el viceconsejero del sector primario, Eduardo García, y el delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, entre otros representantes de la administración estatal, insular y local.

La reunión permitió conocer de primera mano las demandas de los profesionales y analizar la situación de la pesca artesanal del archipiélago, así como el funcionamiento y las perspectivas de futuro de las Reservas Marinas de Interés Pesquero.

Durante el encuentro se abordaron igualmente las necesidades planteadas por los pescadores en materia de gestión, vigilancia y aplicación de las nuevas herramientas destinadas a mejorar el funcionamiento y el control de estos espacios.