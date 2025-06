Canarias y Francia coinciden en que el sector primario de las RUP irá desapareciendo si no se aumenta el POSEI

Clavijo y Valls resaltan la necesidad de que las nueve RUP y sus tres Estados trasladen esta petición con "una única voz"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y el secretario de Estado y ministro de Ultramar de Francia, Manuel Vals, han coincidido en que el sector primario de las Regiones Ultraperiféricas (RUP) irá desapareciendo poco a poco si la Unión Europea no aumenta las partidas del Programa de Opciones Específicas por la Lejanía y la Insularidad (POSEI), que no se actualiza desde hace 18 años.

Así lo ha dicho este lunes el canario en unas declaraciones a los medios de comunicación tras mantener un encuentro en París con el represente francés para abordar la propuesta de la Comisión Europea (CE) de Marco Financiero Plurianual 2028-2034 y el presupuesto de los programas POSEI de agricultura y pesca, entre otros.

"Coincidimos en que, o se aumenta, o irá desapareciendo poco a poco nuestro sector primario porque no es viable", expuso Clavijo para recordar que las partida actual asciende a 268,4 millones de euros, entendiendo la necesidad de que esta cifra se actualice a los incrementos de los costes de los insumos o la inflación a lo largo de los últimos años.

De esta manera, comentó que el POSEI mantuvo el sector no solo estable, sino que incluso pudo crecer un poquito más en las regiones ultraperiféricas, "pero ocho años después lo que ha habido es un declive continuo porque está totalmente desajustado, no hay relevo generacional y la gente joven no lo ve viable".

"Al final --continuó-- se quedan los que lo tienen como una renta complementaria a su jubilación o gente mayor y romántica, pero queremos que se revitalicen todas esas tierras, al menos en Canarias y en algunas zonas que se acaban desertificando si no son cultivadas"..

Clavijo resaltó en este punto en que los estudios que la CCAA ha presentado calculan un 40% de diferencia en los costes del año 2006 al actual, lo que para Canarias supondría pasar de 124 millones a unos 236 millones.

UNA ÚNICA VOZ DE LAS RUP

Con todo, el canario y Valls coincidieron en la necesidad de que las nueve RUP y sus tres Estados --España, Francia y Portugal-- trasladen esta petición "con una única voz" al comisario europeo de Agricultura, Chirstophe Hasen, de cara a la próxima revisión de la Política Agraria Común (PAC).

"Canarias y los territorios de ultramar franceses, así como las RUP portuguesas, debemos unir nuestras voces porque afrontamos una realidad distinta a la del resto de territorios europeos", expuso.

LA FICHA COMUNITARIA DEL POSEI, INVARIABLE DESDE 2007

También subrayó que mientras el coste de los insumos no ha parado de crecer en los últimos años, la ficha comunitaria del POSEI se ha mantenido invariable desde 2007, con la consecuente pérdida de eficacia de este programa fundamental para la continuidad de la agricultura y la ganadería.

Por ello, denunció que esta situación "lastra la competitividad de nuestros productos en los mercados, nos aboca a la pérdida de rentabilidad de las explotaciones y, en definitiva, amenaza nuestra capacidad de mantener un sector agrario fuerte y resiliente, conduciéndonos a una paulatina desagrarización".

Según recoge un informe basado en estadísticas oficiales de Eurostat y el INE, elaborado por el Ejecutivo canario junto a la Universidad de La Laguna y entidades privadas, los costes de producción del sector agrario en Canarias se han incrementado en un 30% por kilo en los últimos cinco años al tiempo que, de acuerdo con datos consolidados de 2023, son un 40,05% superiores a los del conjunto del Estado español.

De esta forma, explica el estudio, desde 2007 hasta 2023 se ha producido una pérdida de renta agraria del 11% que lleva asociado un acusado descenso del poder adquisitivo del 46,1% en este periodo.

COMPETENCIA DESLEAL

Durante la reunión, los representantes de la delegación canaria y el Ejecutivo francés discutieron otros asuntos de interés, entre ellos la competencia desleal de terceros países, a los que debe exigirse, a través de cláusulas espejo, los mismos estándares en el uso de fitosanitarios, bienestar y salud que a los productores comunitarios para garantizar condiciones justas de acceso al mercado.

Por ello se planteó también una revisión de la Directiva sobre Prácticas Comerciales Desleales para avanzar hacia una mejor protección de los intereses de los productores europeos a la hora de negociar acuerdos o tratados comerciales.

En la cita se abordaron también otros retos que afronta el sector primario y cobran aún mayor relevancia en el ámbito de las RUP, como la importancia del autoabastecimiento alimentario frente a posibles cortes en las cadenas de suministro, el impulso el relevo generacional, la adaptación cambio climático y la apuesta por la digitalización, todo ello a través de un marco legislativo ágil para lograr una actividad agraria más atractiva, competitiva, resiliente y sostenible.

También se planteó, a propuesta de Canarias, la convocatoria de una reunión de los tres ejecutivos con el comisario europeo de Agricultura para defender este aumento de la financiación del principal instrumento de respaldo a la producción agraria de estos territorios.

POSEI PARA PESCA

Finalmente, también se trató la reforma del actual marco normativo de la Política Pesquera Común (PPC) encaminada a establecer un programa POSEI para la pesca, como existe para las producciones agrarias, y tal y como ya le trasladó el consejero Narvay Quintero al comisario de Pesca y Océanos, Costas Kadis, en una reunión celebrada en Madrid el pasado mes de abril, y como plantearon el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, y Quintero en un foro de las RUP celebrado en el Parlamento europeo en mayo.

A través de la implantación de un POSEI adaptado a la pesca y la acuicultura podrían solventarse las dificultades que existen en la gestión de las compensaciones de los costes adicionales del Fondo europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), que provoca retrasos en los abonos de las ayudas y lastra la consecución de objetivos importantes para el sector, entre ellos la necesaria modernización de la flota pesquera de las RUP, la mejora de la seguridad marítima y la mejora de las condiciones de trabajo a bordo o la eficiencia energética de los buques envejecidos.