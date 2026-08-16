Canarias inscribe más de 200 vinos al 34º Mondial des Vins Extrêmes, récord de participación del archipiélago - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El 34º Mondial des Vins Extrêmes, certamen internacional organizado por el Centro de Investigación, Estudio, Salvaguarda, Coordinación y Valorización de la Viticultura de Montaña (CERVIM) para promover y poner en valor la producción propia de la viticultura heroica, ha finalizado su fase de solicitud de participación con más de 200 vinos canarios inscritos, lo que supone un nuevo récord en este concurso.

Así lo ha informado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, que añade que esta edición, cuya fase final se celebrará el 25 y 26 de agosto en Italia, se han registrado más de 1.100 productos de 28 países diferentes, lo que supone las mayores cifras de su historia.

A este respecto, el consejero regional del área, Narvay Quintero, ha subrayado que este hito de participación "es una muestra del trabajo que el sector, con el apoyo de las administraciones, se viene desarrollando en los últimos años para impulsar la promoción de los vinos del Archipiélago y consolidar su presencia en mercados internacionales a través de la participación en los mejores certámenes y ferias del mundo".

También recordó que las elaboraciones canarias son el resultado de la combinación de distintos factores, "como nuestra orografía, con terrenos abruptos y en pendiente que obligan a recurrir al trabajo manual, elementos propios de la viticultura heroica que también repercuten en los costes de producción".

Por su parte, el vicepresidente del CERVIM, Manuel Capote, puso en valor el trabajo de los Consejos Reguladores de Denominación de Origen de Vinos de Canarias, así como la labor de difusión y apoyo a este certamen por parte del Ejecutivo regional a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria y el Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA) para visibilizar la calidad de las producciones heroicas del Archipiélago.

En la anterior edición del certamen, las bodegas canarias cosecharon un total de 91 premios, 35 galardones más que el año anterior, con un total de 85 medallas y seis distinciones especiales, entre ellas 39 grandes medallas de oro y el Premio Mundial de Vinos Extremos 2025, otorgado a la región con mayor número de vinos presentados, reconocimientos que han situado al Archipiélago como un referente internacional en el ámbito de la viticultura heroica.