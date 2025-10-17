Canarias llevará a la Cumbre Mundial de Desarrollo Social de la ONU en Catar sus "avances y desafíos" en bienestar - GOBIERNO DE CANARIAS

Las islas identifican la necesidad de hacer frente a los mensajes de odio y la desinformación, facilitar el acceso a la vivienda, y de transicionar hacia un modelo de cuidados de mayores enfocado en bienestar y comunidad

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha señalado este viernes presentará en la II Cumbre Mundial para el Desarrollo Social, organizado por la ONU para principios de noviembre en Doha (Catar), un "mensaje claro y cohesionado" que refleje la realidad de las islas en materia social, tanto de avances como de desafíos en desarrollo y bienestar.

Como parte del proceso de reflexión y preparación de este encuentro organizado, este viernes se celebró un taller de trabajo coordinado por el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, quien resaltó Canarias presentará un diagnóstico que exponga sus mejoras pero también sus desafíos en materia social, según ha informado el Ejecutivo regional en una nota de prensa.

Asimismo, el viceconsejero ha explicado que la cumbre representará para Canarias "una oportunidad histórica para revisar y fortalecer el compromiso a nivel global con el desarrollo social". Entre los objetivos de esta sesión figuran, por tanto, fortalecer el trabajo colaborativo entre la administración, el tercer sector y el resto de actores de la sociedad canaria; impulsar la medición del impacto de los proyectos sociales y fomentar la continuidad de los proyectos para evitar impactos negativos sobre el bienestar de la ciudadanía.

En el encuentro se pusieron como ejemplos 'Tierra firme', la iniciativa de formación dual para jóvenes que el Gobierno de Canarias desarrolla en Senegal, Gambia y Mauritania, y el proyecto 'Palacios del Pueblo', que se desarrolla en Tenerife, y que consiste en recuperar las bibliotecas, plazas o centros sociales como lugares de encuentro de la comunidad frente a la soledad y por la salud mental.

CONCLUSIONES DE LA JORNADA

Con el objetivo de incluir en la Cumbre de Doha las perspectivas de las regiones y de los distintos países, la ONU promueve la realización de este tipo de talleres entre los participantes.

En este sentido, la jornada celebrada en Tenerife --en la que también estuvieron presentes el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil; y el director general de Relaciones con África, Luis Padilla-- permitió hacer "una radiografía del desarrollo social" en Canarias, identificando aspectos prioritarios a tratar y las propuestas para abordarlos, así como buenas prácticas que puedan ser replicadas por parte de otras regiones.

Este diagnóstico, detalló Caraballo, se incluirá en el informe resultante de la Cumbre, por lo que calificó la sesión como "muy valiosa", tanto de cara a participar en las citadas conclusiones, como para obtener información que pueda ser utilizada "para seguir avanzando hacia una sociedad más justa e inclusiva".

Asimismo, durante la reunión de trabajo celebrada este viernes en Santa Cruz de Tenerife se identificaron diversas prioridades a nivel social en Canarias, tales como la necesidad de diseñar políticas transversales, hacer frente a los mensajes de odio y la desinformación, facilitar el acceso a la vivienda, y la transición hacia un modelo de cuidados de las personas mayores más enfocado en el bienestar y la comunidad.