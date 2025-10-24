Canarias no aspira a una "silla prestada" en Aena sino a tener voz en la toma de decisiones y subida de tasas aéreas

Archivo - El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, en comisión parlamentaria - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, ha afirmado este viernes que el Ejecutivo no aspira a tener una "silla prestada" en el consejo de administración de Aena sino a tener voz en la toma de decisiones "estratégicas" del gestor aeroportuario, entre las que se incluyen la subida de las tasas aéreas.

En respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista en comisión parlamentaria ha lamentado la "callada por respuesta" del Ministerio de Transportes ante la carta enviada por el Ejecutivo a raíz de la subida del 6,5% de tasas anunciada por Aena, en tanto que el gestor sí ha respondido que tiene "capacidad" normativa para incrementar las tasas siempre que cuente con el visto bueno de la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).

El consejero ha insistido que la petición del Gobierno canario no es "cualquiera" y tampoco depende de la "fuerza política" en las cortes, caso de Cataluña, o del peso del lobby "turístico", como ocurre con Baleares.

"No estamos pidiendo una silla para hacer un favor a alguien sino que se cumpla nuestro fuero, el Estatuto aprobado en 2018", ha explicado, remarcando que el artículo 161 establece que Canarias "tiene que participar en las decisiones estratégicas".

En ese sentido, y al margen del impacto del turismo y el comercio en la economía de las islas, ha dicho que los aeropuertos son la "única alternativa" de los canarios para moverse. "Es elemental", ha indicado.

Por ello ha explicado que el Estatuto ya mandata a las Cortes a elaborar una "ley específica" que regule la participación canaria en la gestión aeroportuaria.

Jonathan Fumero (CC) ha apuntado que Aena es una compañía que tiene un "beneficio récord" de casi 2.000 millones solo en 2024 y pese a ello, se "pasa por el arco del triunfo" al Estatuto de Autonomía, como si los canarios "fueran menores de edad permanentemente".