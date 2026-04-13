Canarias pide una comunicación fluida con Estado ante un posible desabastecimiento de queroseno por la guerra

Archivo - El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, en rueda de prensa - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha reclamado este lunes una línea de comunicación fluida con el Estado ante las diferentes afecciones que se produzcan por la guerra de Irán como un futurible desabastecimiento de queroseno.

Así lo ha dicho durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, donde agregó que las noticias que tiene el Ejecutivo es que determinados operadores aéreos y turísticos están hablando de que puede llegar a existir un problema de abastecimiento.

Por ello, el Gobierno de Canarias ha activado una "batería" de escritos y solicitudes de las diferentes consejerías, como Turismo o Industria a sus homólogos nacionales.

De esta manera, el portavoz explicó que el objetivo es ver en qué medida se puede diseñar con el Estado un plan de acción o de choque en el caso de se produzca una situación de desabastecimiento.

"Nosotros no podemos llegar a velar en el contexto internacional o en centroeuropa por cuál va a ser la disponibilidad o no de combustibles o cómo va a estar funcionando o garantizándose la operativa aeroportuaria dependiente de esos combustibles", apuntó.

Por su parte, Cabello incidió en que la CCAA sí puede pedir que haya un plan activo para que no se vaya improvisando conforme vaya avanzando la guerra.

"Y por lo tanto --continuó-- el presidente Fernando Clavijo y el Consejo de Gobierno se han dotado este lunes de esa comunicación hacia las áreas de Industria, Economía y Turismo para seguir avanzando".

Finalmente, el portavoz resaltó que lo que se está solicitando es que se tenga en cuenta Canarias cuando se vaya a adoptar un plan de acción o un plan de contingencia a un posible desabastecimiento. "Necesitamos que en la concepción de dichos planes se tengan en cuenta las singularidades de las islas", concluyó.