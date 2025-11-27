Canarias pone en marcha el plan 'Maresía', para prevenir los abusos y combatir la soledad no deseada en personas mayores - GOBIERNO DE CANARIAS

El Gobierno de Canarias ha puesto en marcha este jueves el plan Maresía, una iniciativa que integra todas las actividades, programas y proyectos destinados a promover el envejecimiento activo, la participación social, la innovación y la protección de los derechos de las personas mayores en Canarias. Se pretende fortalecer el sistema de cuidados, centrado en la persona, prevenir abusos y luchar contra la soledad no deseada.

Asimismo, la iniciativa se apoya en cinco grandes pilares: Programa Integral de Actividades para un Envejecimiento Activo y Saludable; Derechos, Cuidados y Protección; Plan de Infraestructura Espacios Seguros; Innovación, Investigación y Transformación Digital, y Alianzas y Cooperación Institucional.

Con todo ello, sus objetivos pasan por transformar los centros de día y los espacios comunitarios en entornos "modernos, sostenibles y accesibles", así como reconocer y poner en valor el conocimiento, la trayectoria y la contribución de las personas mayores como agentes de cambio, mentores y referentes de responsabilidad social y cultural, y garantizar la dignidad, la seguridad jurídica y la atención integral del colectivo.

Destaca el Ejecutivo regional que la Dirección General de Mayores y Participación Activa cuenta con un presupuesto de 19,4 millones de euros en 2026, lo que supone 2,2 millones de euros más que en el presente ejercicio y un incremento del 12,6 % con respecto a este año. Con esos fondos se pretende dar un impulso al envejecimiento activo, la prevención de la soledad no deseada y la detección del maltrato a personas mayores.

Además, detalla la Consejería, se refuerzan programas comunitarios y proyectos insulares para ampliar actividades y dispositivos de participación con el objetivo de alcanzar de forma directa a unas 100.000 personas en todo el Archipiélago.

Asimismo, el plan Maresía se estructura en cinco grandes pilares. El primero de ellos se focaliza en el 'Programa Integral de Actividades para un Envejecimiento Activo y Saludable'. Con una dotación de 4,8 millones de euros, este eje reúne las principales acciones dirigidas a fortalecer la red de apoyo, participación y autonomía de las personas mayores, fomentando su bienestar físico, emocional, cognitivo y social.

De esta forma, el Gobierno de Canarias busca promover hábitos de vida saludables, garantizar el acceso a la formación y a las nuevas tecnologías, favorecer la convivencia intergeneracional y prevenir la soledad no deseada. Dicha labor se realiza en colaboración con ayuntamientos, entidades del tercer sector y universidades.

Se incluyen actividades físicas en los 24 Centros de Día (yoga, mantenimiento, taichí), sociales, artísticas y patrimoniales (costura, club de escritores, folclore, rondallas, murgas, instrumentos, pintura, cerámica) y cognitivas (estimulación cognitiva, memoria).

En este apartado también se incluye el proyecto Al Golpito que se desarrolla con las fundaciones del Club Deportivo Tenerife y la Unión Deportiva Las Palmas, así como el proyecto Música para el bienestar, las neurolimpiadas, crecimiento personal, acompañamiento psicológico y fisioterapeutas y entrenamiento de fuerza.

Otros programas y actividades incluidas en este apartado son las comunidades saludables, el turismo social y los encuentros y eventos sociales.

Se incluyen, además, apartados como tecnología (formación en informática, redes y dispositivos móviles), ciberseguridad (proyecto de asesoramiento jurídico), idiomas (clases en los Centros de Día), capacitación digital (talleres en los Centros de Día, convenio con la Caixa) y la Feria TecnoSocial Mayores.

El programa está integrado también por los proyectos Dialogae (aplicación que conecta a jóvenes y mayores para combatir la soledad y fomentar la convivencia) y Auchon (talleres entre jóvenes y mayores que fomentan la convivencia, los valores y la memoria colectiva), un podcast entre generaciones y la actividad Parlamento de futuro.

Además, se incluyen actividades de voluntariado sociocomunitario, deportivo y ambiental, y los proyectos de teatro generacional Isla Encuentro, Iocus (Fundación Neotrópico), Kinder, Vida Unión, 3ª Juventud en el Parlamento y el Consejo del Mayor (en la actualidad se están redactando los estatutos del que será el principal órgano de representación y consulta de las personas mayores en Canarias).

También está formado por iniciativas como Voces de Ancianidad (iniciativa de recuperación y preservación del testimonio vital, tradiciones y aprendizaje de las personas mayores mediante entrevistas y grabaciones), los talleres de escritura y de indumentaria tradicional y los premios Solidaridad.

Respecto a derechos, cuidado y protección de este colectivo, bloque que cuenta con una partida de 122.150 euros, agrupa las líneas de trabajo orientadas a garantizar los derechos de las personas mayores, reforzar su protección jurídica y promover una atención integral centrada en los derechos, la dignidad y la protección de las personas mayores.

Se incluye, asimismo, en Plan Integral de Mayores y Soledad no deseada de Canarias, la Ley del Mayor y el nuevo reglamento de los Centros de Día, la Ley de Voluntariado, el Protocolo de Malos tratos a Personas Mayores y la elaboración de nuevos pliegos técnicos.

Por su parte, el Plan de Infraestructura Espacios Seguros tiene un presupuesto de 1.519.699 euros y tiene como finalidad mejorar las condiciones de accesibilidad y seguridad de los 24 Centros de Día de Mayores de Canarias.

En él, detallan, se incluyen las obras en curso en los Centros de Santa Cruz II, Icod de los Vinos, Puerto de la Cruz y La Palma, la redacción de nuevos proyectos de los centros de San Miguel, Santa Cruz de La Palma, Los Realejos, Arucas, Tunte y Santa María de Guía), la próxima inauguración de las obras del Centro de Día de Agaete y Escaleritas y una subvención de 450.000 euros destinada a la mejora integral del Centro de Día de Mogán.

En investigación, con 100.000 euros, se busca impulsar una Canarias "que mira al futuro desde la experiencia y el conocimiento de sus mayores". Así, a través de la innovación social y tecnológica, se promueven proyectos que mejoran la calidad de vida, fortalecen la autonomía y favorecen la conexión entre personas e instituciones.

Así, se incluyen proyectos como ACTAge (iniciativa europea liderada desde Canarias para promover la innovación tecnológica y el diseño de políticas públicas), Neuroarquitectura (estimulación cognitiva, memoria, estudio de ambas universidades públicas canarias), mapa de recursos, página web y web app para las pantallas de los Centros de Día.

Respecto a la cooperación institucional, la partida asciende a 8,2 millones de euros y están contempladas las curatelas que realiza la Fundación Tutelar Canaria para la Acción Social (FUCAS) para la atención a las personas mayores con discapacidad cuya tutela/curatela ha sido designada por sentencia judicial firme.

Este acuerdo permitirá que FUCAS, como fundación pública de la Comunidad Autónoma de Canarias, continúe ofreciendo servicios de apoyo a las personas mayores con discapacidad curateladas por la consejería de Bienestar Social.

Por otra parte, se integran las subvenciones de inclusión social para personas mayores. Estas ayudas están destinadas a entidades del Tercer Sector y administraciones públicas para financiar proyectos que promuevan la participación, la inclusión y la atención integral de las personas mayores en el territorio canario.