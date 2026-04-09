Canarias presenta su estrategia de movilidad hasta 2050: más transporte público, menos emisiones y análisis de datos

El consejero de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, en la presentación de MOVIC - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha presentado este jueves el 'Documento Básico de Análisis y Diagnóstico de la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de las Islas Canarias (MOVIC)' que sienta las bases de la planificación del sistema de movilidad del archipiélago para las próximas tres décadas.

Este documento constituye el punto de partida de una hoja de ruta estructurada con horizontes en 2030, 2040 y 2050, orientada a dar respuesta a las singularidades de Canarias como región ultraperiférica y territorio fragmentado.

El consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, Pablo Rodríguez, ha destacado que esta estrategia "nace desde una reflexión profunda sobre cómo se entiende la movilidad en Canarias, no como un conjunto de infraestructuras aisladas, sino como un sistema interconectado que influye directamente en la cohesión social, el desarrollo económico y la sostenibilidad del territorio".

En este sentido, ha subrayado que MOVIC "no será un documento más, sino una auténtica hoja de ruta que permitirá planificar, coordinar inversiones y optimizar recursos con una visión integral", insistiendo en que "la movilidad es un derecho y debe ser accesible, eficiente, segura y sostenible para todos los canarios y canarias".

Por su parte, el viceconsejero de Infraestructuras, Francisco Javier González, ha indicado que el documento presentado es el resultado de un proceso riguroso de análisis y escucha activa.

"MOVIC no parte de soluciones preconcebidas, sino de una evaluación real de cómo nos movemos hoy y de cómo queremos hacerlo en el futuro", ha señalado.

Asimismo, ha remarcado que el reto pasa por "avanzar hacia un sistema de transporte moderno, seguro y resiliente, capaz de equilibrar la cohesión territorial, la protección del entorno y la competitividad económica", situando la movilidad como "un servicio esencial para la ciudadanía".

En este contexto, la Estrategia de Movilidad Sostenible e Inteligente de las Islas Canarias (MOVIC) incorporará, entre otras medidas, un conjunto de actuaciones orientadas a una gestión más eficiente y sostenible de la movilidad en los entornos urbanos, especialmente en los centros de las ciudades, que concentran una parte significativa de los desplazamientos diarios.

En este sentido, se impulsarán políticas dirigidas a organizar el acceso del vehículo privado a estas zonas, promoviendo alternativas como redes metropolitanas de transporte público más competitivas, sistemas de aparcamientos disuasorios en los accesos urbanos y soluciones específicas adaptadas a territorios dispersos, como el transporte a la demanda, con el objetivo de garantizar la accesibilidad y cobertura del conjunto de la población.

El documento se ha elaborado mediante herramientas avanzadas como el análisis de datos de telefonía móvil, lo que ha permitido caracterizar con precisión los hábitos de movilidad en Canarias.

Este enfoque ha facilitado la construcción de una radiografía completa del sistema de transporte en las islas.

De esta forma, MOVIC plantea una visión integral de la movilidad --terrestre, marítima y aérea; de personas y mercancías-- y se alinea con los principales compromisos internacionales en materia de sostenibilidad, como la Agenda 2030 y el Pacto Verde Europeo.

Entre sus prioridades se encuentran el refuerzo del transporte público, la intermodalidad, la digitalización y la reducción de emisiones, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y avanzar hacia un modelo más eficiente y sostenible, recoge una nota de la Consejería.

La estrategia incorpora un amplio proceso participativo como uno de sus pilares fundamentales.

MÁS DE 5.000 ENCUESTAS

Desde 2025 se han realizado más de 5.000 encuestas domiciliarias y 7.688 encuestas presenciales en nodos estratégicos como puertos y aeropuertos, además de consultas online y sectoriales.

A través de la web oficial de MOVIC, la ciudadanía, el ámbito universitario, las administraciones públicas y el tejido empresarial pueden acceder al documento y participar activamente en su desarrollo mediante cuestionarios y propuestas.

Además, se desarrollarán talleres presenciales en todas las islas, así como encuentros con cabildos, ayuntamientos y agentes clave para garantizar que la estrategia refleje la realidad específica de cada territorio.

Para facilitar el acceso a la información y fomentar la implicación de la ciudadanía, el Gobierno de Canarias ha habilitado la web oficial de la Estrategia MOVIC, donde ya está disponible el Documento Básico de Análisis y Diagnóstico, así como los distintos canales de participación pública.

La presentación de este documento ha constituido la primera rueda de prensa 'Net Zero' del Ejecutivo, lo que implica la compensación total de las emisiones de gases de efecto invernadero generadas durante el evento.

El cálculo de la huella de carbono será realizado por la empresa especializada DC Servicios Ambientales, permitiendo cuantificar con precisión el impacto del acto, incluidas las emisiones derivadas del desplazamiento de las personas asistentes.

Estas emisiones serán compensadas mediante la colaboración con la Fundación Canaria para la Reforestación (Foresta), a través de la creación de un bosque participativo en Gran Canaria, con acciones de reforestación, voluntariado y seguimiento ambiental verificable.