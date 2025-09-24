Canarias se promociona como actor clave del sector del videojuego en el Spain Game Matsuri de Japón

Canarias luce su potencial como actor clave del sector del videojuego en el Spain Game Matsuri de Japón - CEDIDO POR GOBIERNO DE CANARIAS

El viceconsejero de la Presidencia del Gobierno de Canarias y presidente de Proexca, Alfonso Cabello, ha presentado este miércoles en el Spain Game Matsuri, las credenciales y el potencial de Canarias para ser un actor clave en el sector mundial del videojuego.

En un comunicado, el Ejecutivo regional explicó que durante su discurso en el acto previo a la feria Tokyo Game Show ante más de 300 profesionales de primer nivel internacional, el canario destacó que el archipiélago cuenta ya con un ecosistema empresarial maduro que le permite dar un salto de nivel internacional y acelerar aún más el ritmo de crecimiento de esta industria en las islas.

Cabello explicó que esta rápida evolución del sector del videojuego en Canarias se sustenta en tres factores: el talento local, las ventajas competitivas y la unidad público-privada con que se ha afrontado compartido de convertir el sector en una pieza clave de la diversificación de la economía canaria.

Además, recordó que, pese a que comenzó a despegar hace pocos años, ya se sido declarado por el Gobierno canarios estratégico y experimenta un crecimiento rápido reconocido como modelo a seguir por otras comunidades autónomas españolas.

"Canarias es ya la cuarta comunidad autónoma de España elegida por los profesionales de esta industria, solo detrás de Madrid, Cataluña y Andalucía", subrayó para agradecer a las empresas privadas, los autónomos y los emprendedores de Canarias su trabajo para "posicionar a nuestra comunidad con su esfuerzo y talento en el mapa del videojuego".

De igual modo, aseguró que el trabajo institucional y empresarial desarrollado ya ha puesto a Canarias en el foco del mundo del videojuego, un protagonismo que la delegación canaria liderada por Proexca ha podido comprobar durante la primera jornada de trabajo en Tokyo y que explica el especial apoyo de la oficina comercial de España a la misión del archipiélago.

Ante un foro de más de desarrolladores, inversores y ejecutivos internacionales, el representante del Gobierno canario garantizó pleno apoyo institucional a este sector, dando continuidad a la apuesta de Proexca por acompañarlos en todas las ferias internacionales de referencia.

"Desde la administración no podemos hacer otra cosa sino apoyar este empuje y poner todas las herramientas de las que disponemos a disposición de este ecosistema que estamos creando", manifestó.

COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

Por otro lado, Cabello aprovechó la ocasión para reconocer el trabajo de las ocho empresas canarias que participan en la misión comercial a Japón: Drakhar Studio, Factoría de Innovación, Foxter Studio, Fundación Canaria Unión Deportiva Las Palmas, MoonMana Games, Rising Pixel y Quantum Box Studio, quienes también estarán presentes a partir de este jueves en la Tokyo Game Show, el mayor evento del sector a nivel mundial.

"Promoción exterior de nuestras empresas y atracción de inversión a Canarias son equipos que se dan la mano y que hoy se ven aquí, trabajando juntos para impulsar a esta industria", afirmó.

Como ejemplo del éxito de esta colaboración público-privada, el viceconsejero recordó que la participación de la delegación canaria en la Tokyo Game Show da continuidad al camino iniciado en 2024, cuando Canarias logró más de diez reuniones de alto nivel en la feria, entre ellas la que marcó un punto de inflexión para Quantum Box.

"Meses después, la japonesa Route24 estaba en Canarias firmando un importante proyecto de colaboración, el primero de este tipo en la historia del archipiélago", señaló ante de dar paso en el escenario a un diálogo entre Kenichi Nishi (CEO de Route24) y Sergio Prieto (Quantum Box) sobre el desarrollo conjunto del título 'Kiriko, The Mystic'.

El también presidente de Proexca animó a los representantes de las ocho empresas canarias a aprovechar cada minuto en Japón: "Cada tarjeta que entreguen o cada diálogo que abran se podrá convertir en una posibilidad de llevar sus empresas y proyectos al nivel por el que trabajan tan duro día a día", dijo.

Con todo, el acto concedió además la oportunidad a varias de las empresas canarias de exponer su trabajo y explicar sus proyectos en macha o futuros.

A continuación, tras la apertura del Spain Game Matsuri, los ocho estudios del archipiélago que forman parte de la misión comercial a Tokyo participaron en las actividades que ofrece este marco único para promocionar sus proyectos creativos en la búsqueda de socios e inversores internacionales.

Como broche de oro, la inauguración de la iniciativa coorganizada por el ICEX y el Gobierno de Canarias de la mano de Proexca --con la colaboración de la ZEC y otras entidades públicas de las islas-- contó con un coloquio entre dos referentes internacionales del mundo del videojuego como Yuzo Koshiro, compositor de música, y Hidetaka Suehiro, desarrollador mítico del sector.