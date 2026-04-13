Canarias proyecta su producto local 'premium' en el Salón Gourmets' de Madrid, que prevé más de 110.000 asistentes - CONSEJERÍA DE AGRICULTURA

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los productos canarios premium son los protagonistas del amplio programa de actividades que Canarias ha organizado en el marco del 39º Salón de Gourmets, considerada junto a Alimentaria la cita profesional más relevante del sector de la alimentación y bebidas de alta gama, que se celebra desde hoy en IFEMA, en Madrid.

Así, cerca de 80 empresas canarias y los siete Cabildos expondrán y promocionarán durante estas cuatro jornadas sus producciones agrarias y agroalimentarias en el estand, dispuesto por el Gobierno de Canarias, a través del Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria (ICCA), Gestión del Medio Rural (GMR Canarias) y Proexca, con la colaboración de la Dirección General de Pesca, ha precisado la Consejería de Agricultura en un anota.

Entre las novedades de esta edición destaca la celebración del I Campeonato de Tacos Mexicanos, organizado por el Ejecutivo canario para mostrar las excelencias del aguacate de Canarias.

Asimismo, en el 39º Salón de Gourmets, para el que se ha previsto un amplio programa de acciones promocionales tales como demostraciones de cocina en vivo, degustaciones, talleres de valorización, catas comentadas, ponencias y acciones formativas, entre las que destaca el 'Día de Canarias', una propuesta que pondría el foco en las producciones pesqueras de las Islas y el carácter volcánico de la gastronomía del Archipiélago.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

En la Feria, destaca también la participación de cinco quesos canarios que aspiran a convertirse en el mejor de España en el marco de GourmetQuesos. Se trata de un panel de cata integrado por 40 especialistas que seleccionarán los mejores productos de cada categoría y determinarná cuál de ellos logrará esta distinción.

Al margen de estas actividades, GMR Canarias desarrollará dos acciones encaminadas a visibilizar las producciones agrícolas y agroalimentarias canarias. La primera, a celebrar esta tarde, es la tercera edición del Encuentro de embajadores de vinos canarios, promovido por la Asociación de Sumilleres y Catadores Canarios.

Esta cita permitirá a los profesionales participantes actualizar sus conocimientos, catar nuevas referencias y reforzar su conexión con la identidad vitivinícola de Canarias, con la guía de las expertas Ana Angélica Hernández y Nuria España. Por otro lado, el miércoles 15 se realizará el taller 'Tropical Mood: del campo tropical al helado artesanal', donde se presentarán los proyectos de Finca La Cantora y Viveros La Cosma con la participación del repostero de Boutiques Relieve, Alfredo Marrero.

Además, mañana se celebrará el "Día de Canarias", una jornada con cinco actividades que bajo el título de "Gastronomía volcánica: descubre el sabor de las Islas Canarias", invita a explorar la singularidad de la cocina isleña y la diversidad de las producciones locales con especial atención a los productos de la pesca.

Las propuestas son "Del mar de las Islas Canarias a la mesa", a cargo del chef de San Sebastián 57, Alberto González Margallo; "Una mirada al mar de Canarias desde Kamezi", ofrecida por el chef Rubén Cuesta, organizadas ambas por GMR Canarias a través de Volcanic Xperience; "Lanzarote: ciencia ficción en copa", liderada por el Cabildo insular y con la participación del sumiller Ferrán Centelles y el Consejo Regulador de Vinos de Lanzarote; "Canarias: 7 islas, 7 vinos", iniciativa del ICCA dirigida el vicepresidente del CERVIM, Manuel Capote; y la segunda edición de "Vinos y bombones de canarias, un maridaje volcánico", organizada también por GMR, y participa la maestra pastelera de 24 onzas, Carmen Capote, y de la sumiller Meritxell Falgueras.

SOBRE EL SALÓN GOURMETS

Inaugurado en 1987, el Salón Gourmets ha evolucionado hasta erigirse en el principal foro europeo para el sector de la alimentación y bebidas de alta calidad, que, debido a su marcado carácter comercial, cada año reúne a profesionales de la hostelería, restauración, distribución agroalimentaria, hotelería, catering y comercio especializado que buscan conocer las novedades y tendencias en el segmento 'delicatesen'.

Este año se prevé la participación de más de 110.000 asistentes, además de 55.000 productos de 25 países y 2000 expositores. El año pasado, la feria generó un volumen de negocio equivalente a 313 millones de euros, junto a 43 millones de valoración en repercusión mediática según datos ofrecidos por la organización.