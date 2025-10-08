Canarias reactivará "próximamente" los controles antidopaje en las competiciones deportivas del archipiélago

Antes de que finalice el año, estos controles se iniciarán en la lucha canaria

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Antidopaje de Canarias reactivará próximamente su actividad con controles en las distintas competiciones deportivas del archipiélago. Así, antes de que finalice el año, estas pruebas se iniciarán en la lucha canaria, disciplina sobre la cual la Consejería de Deportes tiene competencia exclusiva como administración pública.

Se trata de una decisión fruto del acuerdo alcanzado este miércoles en la reunión mantenida en Madrid por representantes del Gobierno de Canarias y la Comisión Española para la Lucha contra el Dopaje en el Deporte (CELAD), según detalla la Consejería de Deportes del Gobierno de Canarias en una nota de prensa.

En el encuentro, celebrado con el director de la CELAD, Carlos Prieto, y miembros de su equipo en su sede, participó una delegación del Gobierno de Canarias encabezada por el viceconsejero de la Actividad Física y Deportes, Ángel Sabroso, junto con el presidente de la Comisión Antidopaje de Canarias, Antonio Ramos Gordillo, y personal técnico de la Consejería de Deportes.

Esta decisión, detallan, consolida el proceso de reactivación de la Comisión Antidopaje de Canarias, órgano colegiado adscrito a la Consejería que recuperó su actividad en febrero con un nuevo grupo de trabajo liderado por Ramos Gordillo, médico especialista en Medicina de la Educación Física y el Deporte y uno de los mayores expertos nacionales en la materia.

Asimismo, entre los próximos pasos, se encuentra la firma de un convenio de colaboración entre la Consejería y la CELAD en materia de formación y prevención antidopaje.

REINICIO DE CONTROLES

El reinicio de los controles constituye un paso más en el cumplimiento de la Ley 1/2019, de la Actividad Física y el Deporte de Canarias, que encomienda a la Comisión autonómica la organización y supervisión de las medidas necesarias para preservar la equidad competitiva, la salud de las personas deportistas y la ética deportiva, según ha recordado la Consejería.

Antes de la puesta en marcha de los controles, la Comisión ha desarrollado durante el último año una fase de información y concienciación por todas las islas, orientada a deportistas, entrenadores, árbitros y personal técnico y federativo. Estas jornadas, organizadas en colaboración con distintas federaciones, han abordado cuestiones como los procedimientos de control, el listado de sustancias prohibidas y las responsabilidades derivadas del uso de productos no autorizados.