Canarias rechaza el "café para todos" y exige medidas específicas para las islas en el decreto anticrisis

Reunión del Consejo de Gobierno de Canarias - GOBIERNO DE CANARIAS

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha rechazado este martes que el Gobierno central utilice el "café para todos" en las medidas contra los efectos de la guerra en Oriente Medio que pretende aprobar el próximo viernes y ha solicitado acciones específicas para el archipiélago.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha dicho que las necesidades de Canarias "no son similares" a las del resto del Estado pues el 92% de las mercancías llegan a través de medios de transporte. "Nuestra dependencia del combustible es muy alta", ha señalado.

Cabello confía en que la presencia de Ángel Víctor Torres en el Consejo de Ministros ayude a que haya "medidas adecuadas y suficientes" que después tendrán que coordinarse con las que proponga el Gobierno de Canarias, una vez que el Ejecutivo central cerró la puerta a una Conferencia de Presidentes.

Así, ha planteado como ejemplo de "excepcionalidad" para las islas que las medidas presupuestarias que se adopten no computen a efectos de regla de gasto, con la dificultad que entraña calibrar si hace falta acciones "para dos meses o un año".

"El Gobierno está dispuesto a movilizar recursos pero necesita tranquilidad y colaboración del Estado", ha indicado.

El portavoz ha apuntado, por ejemplo, que si el Gobierno bonifica el consumo de combustible, como hizo cuando se inició la invasión de Ucrania, Canarias no optaría por esa vía, más allá de que la carga de impuestos autonómicos es de apenas un 1% y que el sistema que se usa en las 'islas verdes' para recortar la diferencia de precio con las islas capitalinas no está diseñado para tensiones del mercado.

Para evaluar las medidas propias del Ejecutivo, el presidente regional, Fernando Clavijo, ha convocado para el próximo jueves a los grupos parlamentarios y el Consejo Asesor con el fin de recabar propuestas de agentes económicos, sociales y políticos.

Cabello ha reconocido que el Gobierno "no se puede quedar parado" y tiene que "monitorizar" y adoptar "medidas efectivas" para evitar el sobrecoste de productos y servicios, que se orientarán, básicamente, a colectivos vulnerables y ,los subsectores vinculados a los transportes y los productos básicos.

"Es fundamental tener claras las medidas", ha señalado, y para ello, las áreas de Hacienda y Economía ya trabajan de la mano porque hay que "medir el impacto" presupuestario de cada medida.