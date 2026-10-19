Canarias registra 1,12 millones de pasajeros aéreos internacionales en septiembre, un 1,3% menos

Archivo - Decenas de personas transitan por la T4 del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a finales del pasado verano - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

LAS PALMAS DE GRGAN CANARIA/MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las llegadas de pasajeros aéreos internacionales a Canarias alcanzaron los 1,12 millones en septiembre, lo que supone una caída del 1,3% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Según los datos facilitados este lunes por Turespaña, de este total, 721.661 personas usaron compañías de bajo coste (+0,7%) y el resto, 397.936, volaron el aerolíneas tradicionales (-4,6%).

En cuanto al acumulado en los nueve primeros meses de 2026, el archipiélago ha contabilizado 11,57 millones de viajeros foráneos, dato que representa una disminución del 0,6% respecto al dato equivalente de 2025. De esta cifra, 7,31 millones utilizaron compañías 'low cost' (+2,1%) y 4,26 millones aerolíneas tradicionales (-4,8%).

Mientras, en el conjunto de España, los pasajeros aéreos internacionales alcanzaron los 11,5 millones en septiembre (+5,1% interanual).

El mercado europeo se consolidó como el principal emisor de viajeros en el país al concentrar el 85,4% del tráfico global, con una subida interanual del 5,2%, mientras que las llegadas desde el continente americano aumentaron un 3,2% para representar el 6,4% del flujo total. Por su parte, los viajeros procedentes de Asia aumentaron un 2%.

Con estos datos, la cifra acumulada en los nuevo primeros meses del año asciende a 90,9 millones de pasajeros internacionales, lo que representa una progresión del 5,2% respecto a 2025 y la suma de cerca de 4,5 millones de visitantes adicionales.

(habrá ampliación)