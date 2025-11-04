Canarias resalta la tendencia descendente en la tasa de desempleo de larga duración

Archivo - Camarero en un chiringuito de Calvià. - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Canarias ha resaltado que los últimos datos de paro correspondientes al mes de octubre "consolidan" la tendencia descendente en la tasa de desempleo de larga duración.

En un comunicado, el Ejecutivo ha señalado que según el último informe sobre el comportamiento del mercado laboral en Canarias, el paro entre los desempleados de larga duración cayó un -0,70% respecto al mes de septiembre y un -8,50% (-6.212 personas) si se compara con los datos de octubre de 2024.

Al respecto, la viceconsejera de Empleo, Isabel León, incidió en que "se trata de los mejores datos registrados para este colectivo en más de una década" y que "se mantiene en las cifras más bajas desde febrero de 2009".

En general, el paro en Canarias alcanzó las 147.679 personas, es decir, un 1,59% más con respecto al mes de septiembre. Sin embargo, en la variación interanual, el comportamiento arrojó datos positivos: 11.819 personas menos desempleadas (-7,41%) si se compara con octubre de 2024.

Aquí, el director general de Trabajo, José Ramón Rodríguez, recordó que "en octubre se suele producir un pequeño repunte en las listas del paro que coincide con el fin de la temporada de verano y las contrataciones extraordinarias que se realizan en esta época".

Además, apuntó que dada la actual situación de crecimiento económico, se registró un incremento de los nuevos buscadores de empleo, puesto que casi un tercio de los desempleados registrado en octubre correspondía a personas que no tenían actividad económica anterior y buscaban por primera vez una oportunidad laboral.