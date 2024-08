Canarias tendrá fondos europeos para impulsar la emancipación de jóvenes en exclusión social

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director general de Juventud del Gobierno de Canarias, Daniel Morales, mantuvo este jueves un encuentro con las entidades del Tercer Sector con el objetivo de informarles que a partir del próximo año Canarias contará con nuevos fondos europeos para facilitar la emancipación de personas jóvenes extuteladas que, hasta cumplir la mayoría de edad, han estado en centros de acogimiento residencial del Gobierno o en riesgo de exclusión.

El director les adelantó también que, a partir del próximo año, el reparto se realizará a través de una convocatoria de subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para subvencionar los proyectos que presenten y que serán financiados por el Fondo Social Europeo FSE+ hasta 2027 para la medida 'Preparación para la autonomía progresiva y la vida independiente de las personas jóvenes extuteladas o en riesgo de exclusión'.

Daniel Morales expuso a las entidades que "la idea de la Dirección General es que la convocatoria permita subvencionar, además de los itinerarios formativos encaminados a que consigan un trabajo, gastos muy necesarios y fundamentales para facilitar su autonomía personal, como son el alojamiento, alimentación, gastos sanitarios, transporte o para la realización de actividades de ocio y tiempo libre".

"Les echamos a volar, pero les tenemos que dar herramientas y un soporte económico para que arranquen del mismo modo que hacen la mayoría de las familias con sus menores cuando cumplen 18 años", aseguró en una nota remitida por el Ejecutivo.

CASI MEDIO MILLAR DE JÓVENES RECIBIERON ATENCIÓN EN CUATRO AÑOS

La Dirección General de Juventud financia, desde el año 2001, diversos proyectos de integración social y emancipación destinados a jóvenes mayores de 18 años, procedentes de medidas de amparo (en acogimiento residencial principalmente) que, al cumplir la mayoría de edad y revocada la medida de protección, dejan de estar tuteladas por la Comunidad Autónoma de Canarias, jóvenes en situación o en riesgo de exclusión social que no tienen posibilidad de vivir de forma autónoma y carecen de redes familiares y sociales que puedan brindarles el apoyo necesario para facilitar su integración socio-laboral y su emancipación.

En los últimos cuatro años, Juventud ha atendido a 452 jóvenes mayores de 18 años en riesgo de exclusión social que, hasta cumplir la mayoría de edad, han estado, con alguna medida de amparo, en centros de acogimiento residencial del Gobierno.

En la actualidad, el Gobierno de Canarias mantiene dos tipos de recursos.

Como explica el director general, "por un lado, están los pisos destinados a jóvenes en situación o riesgo de exclusión social, extutelados, que no tienen ninguna posibilidad para vivir de forma independiente, pues no cuentan con red familiar o esta no puede brindarle el apoyo necesario y, por lo tanto, necesitan una alternativa convivencial temporal, de carácter socioeducativo y, por otro lado, los recursos dirigidos a jóvenes en riesgo que están integrados en su núcleo familiar, o cuentan con una alternativa de vivienda, pero necesitan apoyo, acompañamiento para salir adelante y conseguir su inserción social y laboral y emancipación".

Los pisos tutelados y proyectos de integración social y emancipación de personas jóvenes mayores de edad extuteladas y en dificultad social ofrecen apoyo y acompañamiento para favorecer su formación y la inserción laboral.

Para ello, se elaboran planes individuales de emancipación con el objetivo de favorecer la autonomía de cada joven, así como, su inserción social, laboral y emancipación.

El acceso a estos recursos está determinado por el perfil de vulnerabilidad de cada joven. Tiene carácter voluntario y su permanencia está sujeta a que acepten las normas que rigen el funcionamiento autogestionado y que siempre es supervisado por profesionales de la educación.