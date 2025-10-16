La cantante canaria Valeria Castro anuncia su retirada temporal de los escenarios por motivos de salud mental

Archivo - La cantante Valeria Castro actúa durante la gala de los premios Cadena Dial 2025, a 20 de marzo de 2025, en Santa Cruz de Tenerife, Tenerife, Canarias (España). - Germán Maymo - Archivo

"Gracias de todo corazón por la comprensión y el cariño que he recibido estos días", ha señalado la artista en un comunicado emitido a través de su perfil de 'Instagram'

SANTA CRUZ DE LA PALMA 16 (EUROPA PRESS)

La cantante palmera Valeria Castro ha anunciado su retirada temporal de los escenarios para recuperarse "física y mentalmente" tras meses que "no han sido fáciles". "Necesito parar para que esto siga teniendo sentido y poder volver con fuerza, porque lo haré", ha señalado en un comunicado publicado en sus perfil de 'Instagram'.

Castro, que ha advertido del deterioro progresivo que ha sufrido su salud mental en los últimos meses, ha compartido que, "por mucho que haya intentado dar lo mejor" en cada escenario, "hay veces en las que todo esto es imposible de gestionar y se hace evidente". Por ello, y aconsejada por expertos, ha tomado esta decisión.

De este modo, tras "reflexionar mucho", la cantante se ha visto obligada a tomar un receso para recuperarse "física y mentalmente" ya que, ha continuado, "tengo claro que en ningún sitio soy tan feliz como encima de un escenario, pero también creo que les debo a ustedes y a mi misma hacerlo desde el estado y el lugar que merece".

REUBICACIÓN DE CONCIERTOS

A consecuencia de esta decisión, la artista ha reubicado los conicertos previstos para octubre y noviembre entre diciembre y febrero, así como la gira de Latinoamérica, que pasará a la primavera. "Necesito parar para que esto siga teniendo sentido y poder volver con fuerza, porque lo haré", ha puntualizado Castro.

Por otro lado, ha indicado, en breve se comunicarán las nuevas fechas de conciertos. Las entradas ya adquiridas, concreta, serán validadas o podrán devolverse.

"Gracias de todo corazón por la comprensión y el cariño que he recibido estos días", ha concluido la cantante.