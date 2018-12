La cantante española Cristina Ramos gana La Voz en México cantando a Queen y Carlos Rivera le abre sus conciertos

Publicado 17/12/2018 12:50:07 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

La cantante grancanaria Cristina Ramos ha ganado este domingo el formato televisivo de La Voz en México cantando el éxito de Queen 'The show must go on', con un acento especialmente lírico y dando un espectáculo de notas altas y operísticas.

De esta forma, Ramos se ha alzado con la victoria junto a su 'coach' Carlos Rivera, muy conocido y querido en el país mexicano. La canaria lució un aspecto muy roquero, con falda larga negra abierta, top de cuero negro y cadenas en cuello y muñecas así como en el sombrero.

El escenario, también oscuro y en contraste con cientos de luces dieron el espaldarazo al éxito vocal de Ramos, que recibió el elogio inmediato de todos los entrenadores del programa.

Ramos acabó la canción con alguna lágrima en la cara que, explicó, se debía a que la canción de Queen "significa mucho" para ella: "Eres Bárbara", repetía la también española Natalia Jiménez (La Quinta Estación).

Maluma, también coach, defendió que "de eso se trata" La Voz, de "encontrar estas voces magníficas" y la felicitó por su "evolución" durante el programa, anticipando su victoria asegurando que era "de las mejores voces" del formato televisivo. "¡Bravo Cristina!", le repetía Rivera.

La relación de Rivera y Ramos se consolidó cuando éste la 'robó' del equipo de Natalia Jiménez. Después de la victoria, le preguntaron a la canaria qué le había dicho su compatriota tras la victoria teniendo en cuenta que la dejó marchar: "Natalia siempre me ha apoyado. Me dice que soy una bestia parda y que doy miedito", recordó emocionada.

"Aún no me lo creo", aseguró Cristina, quien reconoció que aún "no" sabe qué le depara el futuro: "No sé, tenemos que ver". Sobre la marcha, Carlos Rivera, a su lado, aseguró que su "compromiso con todos los participantes que estuvieron" en su equipo era "el de ayudarles más allá" del programa.

RIVERA: "ESCENARIOS ABIERTOS PARA CUANDO ELLA QUIERA"

"Porque yo sé lo difícil que es. El 'reality' verdadero empieza cuando termina el programa. Viene mañana cuando ella se despierte. Y yo quiero estar también con ella en todo lo que se pueda. Ojalá tuviéramos una varita mágica, pero ahí estaremos, con consejos, con escenarios abiertos para cuando ella quiera y con todo", afirmó.

La alianza del mexicano y la española se forjó casi desde el principio impulsada por una trayectoria que ofrece ciertos paralelismos entre ambos que tanto el programa como los propios Ramos y Rivera han puesto a menudo encima de la mesa.

En la entrevista previa al concierto emitida durante la final, Ramos afirmó: "Tengo un 'feeling' contigo por quién eres, por tu trayectoria, porque eres un reflejo de lo que quiero ser: una persona, humilde y sencilla, cercana, que quiere dedicarse a lo que ama, que es cantar".

Del resto de participantes, Delian fue el cuarto lugar; Carmen el tercero y Diana el segundo.

CON LA PRESENCIA DE EROS RAMAZZOTTI O PAULINA RUBIO

La final de La Voz México, en Televisa, estuvo también protagonizada por la actuación de una nutrida representación de músicos internacionales como Eros Ramazzotti, Paulina Rubio, Reik y Mon Laferte, quienes cantaron con los finalistas.