El carril bici y la suciedad en Las Palmas de Gran Canaria centran las principales discrepancias entre los partidos

Publicado 10/05/2019 13:46:14 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 10 May. (EUROPA PRESS) -

La creación de los carriles bici durante los últimos meses y la suciedad en las calles de Las Palmas de Gran Canaria han centrado las principales discrepancias entre los candidatos a la Alcaldía de la capital durante el debate de Cope Gran Canaria celebrado este viernes.

Por un lado, la candidata del PP, Pepa Luzardo; la de la Cs, Beatriz Correas; y de Juntos por Gran Canaria, Nardy Barrios, se han mostrado críticas con las políticas municipales en estas áreas; mientras que los componentes del Tripartito capitalino y también candidatos --Augusto Hidalgo (PSOE), Javier Doreste (Unidas Podemos) y Pedro Quevedo (NC)-- han defendido la gestión realizada.

Al respecto, en cuestiones de movilidad, Augusto Hidalgo hizo especial hincapié en que Las Palmas de Gran Canaria tiene 700 vehículos por cada 1.000 habitantes y que "nadie ha hecho nada hasta que hemos llegado nosotros". "Y por eso tenemos la Metroguagua o la Sitycleta", matizó.

Para el socialista, "todavía queda mucho por andar" y apostó por una movilidad sostenible sin olvidarse de que la ciudad, ya en 2014, era la segunda con más tráfico de España "y no se hizo nada".

Por parte de Cs, Correas denunció que el Ayuntamiento haya dejado "fuera de la movilidad" a algunos de los actores que intervienen en ella. "Lo que no se ha hecho en cuatro años lo quieren a hacer en cuatro días", lamentó.

"Llegaron --reiteró la representantes de la formación naranja-- y colapsaron la ciudad. No defendemos la movilidad del Ayuntamiento porque no es sostenible".

Desde Unidas Podemos, Doreste comentó que nadie se acuerda de que se ha desbloqueado el dinero para que se hiciera la circunvalación de Arucas y que esos 11 millones permitieron desatascar la obra. "Todos estamos de acuerdo en que la movilidad tiene que ser intermodal y pretendemos que los 170.000 coches que circulan se reduzcan".

Nardy Barrios, por su parte, aseguró que cuando se habla de movilidad es necesario que "todos" estén dentro del proyecto. "¿Cómo es posible que no se haya hecho un parking disuasorio y que casi se expulse al coche de la ciudad?", se preguntó.

"Consideramos --añadió-- que lo primero que hay que hacer es organizar las cosas, hay que hacer aparcamientos y si te planteas que vas a poner carriles bici tienes que contar con la gente y no destruir negocios y puestos de trabajo. La intermodalidad es esencial, se escucha al Tripartito y es alucinante porque no hay quien se mueva por esta ciudad".

En este sentido, Quevedo indicó que en este asunto "o se defiende la movilidad sostenible o no se defiende. "Hemos conseguido 34 millones de viajeros en guaguas, 25 millones de inversión y 94 guaguas nuevas, y eso hay que hacerlo porque no caben más coches. O ensanchamos la ciudad o reducimos el tráfico", defendió para reclamar que hay que hacer las obras en las zonas de Julio Luengo o de Manuel Becerra.

Asimismo, la candidata del PP, Pepa Luzardo, resaltó que este mandato ha sido el de los "grandes atascos" y que "parece que algunos viven en otra ciudad". "Lo que hay que hacer es resolver Torre Las Palmas y no entiendo cómo la prioridad no ha sido resolver Julio Luengo. No se pueden hacer obras sin planificar. "¿Cuántos aparcamientos han hecho en estos cuatro años?", cuestionó al Tripartito.

LIMPIEZA EN LAS PALMAS DE GRAN CANARIA

Otro de los puntos fuertes del debate de Cope Gran Canaria ha sido la gestión de la limpieza. Al respecto, Nardy Barrios remarcó que la ciudad está "más sucia que nunca, más inseguridad que nunca y con las aceras y carreteras abandonadas".

"Hay un grave deterioro de los servicios públicos porque contratan unos meses a unas personas, las despiden y contratan a otras. Proponemos que estos servicios se lleven por los concejales de distritos", dijo para insistir en que "los servicios públicos no funcionan".

Aquí, Pedro Quevedo destacó que los servicios públicos necesitan un pacto y que la cuestión de la limpieza lleva "arrastrándose" desde hace años en Las Palmas de Gran Canaria. "Cada cuatro años tenemos un lío monumental para gestionar un área de esta naturaleza", dijo.

Además, Luzardo anunció que lo primero que hará en la Alcaldía será un plan de choque de limpieza porque "la ciudad está peor que nunca". "Nos piden el baldeo de las calles --continuó-- y el fracaso se ve 'in situ'; los parques y jardines no tienen color, no sé muy bien por qué se abandona o qué gestión se hace para que los servicios funcionen pero a la gestión hay que dedicarle mañana tarde y noche".

Para la popular "no hay mayor ciego que el que no quiere ver. La ciudad está más sucia que nunca y hace falta gestión, gestión y gestión" para resolver el problema de la limpieza en Las Palmas de Gran Canaria.

Hidalgo comentó que cuando llegó a la Alcaldía, la ciudad tenía 250 trabajadores de limpieza fijos y "explotados" para limpiar la ciudad y que el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo para aumentar los trabajadores hasta los 1.100. "Por primera vez hay esperanza para la limpieza de la ciudad", observó.

La candidata de Cs mencionó que "a la vista está" que la limpieza en la ciudad "no funciona". "Ves la suciedad, los contenedores rebosando y el gris de esta ciudad --enunció--. Los parques que ha construido son páramos de cemento. Queremos una buena gestión de limpieza y cambiar el gris de esta ciudad por el verde".

Mientras, Javier Doreste se refirió a que durante el mandato actual se han llevado a cabo siete parques nuevos en Las Palmas de Gran Canaria, recordando que también se han hecho "pequeñas actuaciones" que eran demandas constantes de los vecinos.

DESARROLLO ECONÓMICO

En lo que al desarrollo económico de Las Palmas de Gran Canaria se refiere, desde Ciudadanos, Correas apostó por un "alivio fiscal" para las familias, los emprendedores y los autónomos de la capital grancanaria. "Haremos una rebaja del IBI. Estando [el dinero] en el bolsillo de los ciudadanos la economía crecerá", observó.

Mientras, Doreste apuntó que hay que combatir el cambio climático y puntualizó que ahí hay un nicho de mercado. "Tenemos más de 60 instalaciones escolares --añadió--, cubrámosla de placas solares porque generaremos puestos de trabajo y reduciremos nuestro consumo de energía".

Al mismo tiempo, entendió que sobre la ayuda a los emprendedores, "el primer problema" es el alquiler de los locales y la especulación inmobiliaria.

Aquí, Nardy Barrios respondió al representante de Podemos que el primer problema de los emprendedores es que el Ayuntamiento tiene que plantearse apoyarlos porque no lo hace.

"Cuando abren un negocio no tienen aparcamientos económicamente accesibles ni limpieza en la calle. No solo hay que quitar la tasa de apertura, sino que hay que apoyarlos con medidas que les permitan continuar con su negocio", aseveró.

Por su parte, desde NC, Quevedo abogó por crear actividades intensivas que consuman poco espacio porque, dijo, generan un nuevo sector económico, sin olvidar la importancia del turismo, "que hemos utilizado para hacer un motor de desarrollo para la ciudad". "Lo que es bueno para el turismo es bueno para la ciudad", opinó.

La representante del PP, Pepa Luzardo, hizo especial hincapié en que entre las primeras medidas que llevará a cabo si alcanza la Alcaldía será bajar el IBI porque "ha llegado la hora de un alivio fiscal", además de poner una "alfombra roja" a todos los emprendedores.

También se refirió a las zonas comerciales abiertas de la capital y a la necesidad de dinamizarlas "porque los comerciantes están desesperados y no hay un plan de dinamización que les ayude a vender más".

Finalmente, Hidalgo dijo que su Ayuntamiento es el más solvente de España, que ha hecho inversiones públicas por valor de 80 millones y que ha creado 10.000 empleos sin subir ningún impuesto a nadie. "Ahora somos un ayuntamiento solvente y fiable. Una referencia", remarcó.