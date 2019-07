Casimiro Curbelo: "El Pacto de las Flores no se va a marchitar"

Publicado 12/07/2019 11:21:25 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Mixto y líder de Agrupación Socialista Gomera (ASG), Casimiro Curbelo, ha afirmado que el llamado 'Pacto de las Flores' "no se va a marchitar" porque "no es flor de un día", sino "un árbol que hundirá sus raíces en esta tierra" y un pacto "por y para las personas".

En la segunda jornada del debate de investidura, Casimiro Curbelo empezó su intervención haciendo referencia al verso de Antonio Machado 'caminante, no hay camino, se hace camino al andar' y admitió que al nuevo Gobierno le espera un "largo recorrido", un camino "interesante" que hoy da su "primer paso" y que puede "llegar muy lejos".

Curbelo quiso dejar claro que si su partido se ha sumado al pacto de progreso es porque piensan que "va a ser útil para mejorar la vida de los canarios que más lo necesitan", y también valoró el esfuerzo que ha hecho durante estos cuatro años el Gobierno saliente, que hizo "cosas útiles" que servirán para sumar al nuevo Ejecutivo.

El líder de ASG valoró, igualmente, que el futuro presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, haya pedido consenso y entendimiento a todos los grupos de la oposición para construir "el futuro que queremos para Canarias" y añadió que lo que queda por "arreglar" es todo lo que los partidos que van a formar parte del nuevo Gobierno denunciaron cuando estaban en la oposición y que, en su opinión, sólo se puede corregir con las políticas públicas anunciadas por Torres.

Casimiro Curbelo insistió en que están ante "un nuevo reto, una nueva etapa y una oportunidad" en la que "otra Canarias es posible", una Canarias "con mayor justicia social", y apuntó que lo que une a los integrantes del futuro Ejecutivo es la necesidad de combatir la desigualdad, las cifras de pobreza y lograr que Canarias deje de estar a la cola en el desarrollo social o en las competencias en materia de educación.

En este sentido, dijo que el próximo Gobierno de Canarias tendrá que hacer de la Ley de Servicios Sociales una "verdadera herramienta" de derechos "cuanto antes" para los ciudadanos que peor lo pasan, así como implementar la renta canaria para erradicar la pobreza y la exclusión social, un compromiso "firme" de todos los firmantes del pacto, que también quieren erradicar el paro, la desigualdad entre hombres y mujeres, y la violencia machista.

Para Curbelo, "ha llegado el momento de decir basta y transformar una realidad que no sólo no cambia, sino que se eterniza y cronifica". Por eso ve necesario no sólo tener decisión, sino también recursos para el fortalecimiento de los servicios públicos esenciales, abordando de forma responsable la captación de los recursos necesarios con una nueva política fiscal más justa; negociar un nuevo sistema de financiación autonómica y hacer que en entiendan en Madrid que el Estatuto de Autonomía y el REF son leyes de obligado de cumplimiento.

Añadió que no sólo hay que combatir las desigualdades sociales, sino también las territoriales. A este respecto, se quejó de que el Partido Popular le llame insularista cuando defiende una Canarias única donde todos vivan en igualdad de condiciones y prometió que desde el Gobierno no se va a olvidar de las "mal llamadas" islas menores, del sobrecoste del combustible o de la cesta de la compra. "Una vez sea investido presidente, el nuevo Gobierno va a tener una ventana abierta para esas islas que sufren la doble insularidad", subrayó.

Por último, pidió al Ejecutivo que va a liderar Ángel Víctor Torres que sea "valiente" y capaz de cambiar Canarias "para los que más lo necesitan". "Tenemos la responsabilidad de gobernar para toda Canarias, para los que le han votado, para los que no e incluso para los que no le van a votar nunca, para que todos los ciudadanos tengan los mismos derechos", concluyó.