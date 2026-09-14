CC avala la nueva estrategia europea de las RUP pero pide acciones concretas y su reflejo el marco financiero

El secretario general de CC, Fernando Clavijo, en una convención del Partido Demócrata Europeo - CC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria (CC) valora la nueva estrategia de la Comisión Europea hacia las Regiones Ultraperiféricas (RUP), dado que viene a darle mayor significado e importancia a la realidad y a las posibilidades de estos territorios y aporta justo valor a su fuerza económica, ambiental y geopolítica.

Desde el partido se entiende que la consideración a todas y cada una de estas regiones no puede seguir abordándose exclusivamente desde la vertiente de sus limitaciones --aquellas que suponen su lejanía, insularidad y fragmentación-- sino que deben ser reconocidas como ubicaciones que, a pesar de la distancia, tienen una importancia geoestratégica que debe ser aprovechada para el futuro bienestar de Europa.

Por ello, el Partido Demócrata Europeo, del que Coalición Canaria forma parte, está trabajando para traducir esta ambición política en acciones definidas, que tengan partidas claras e identificables en el marco financiero, ya que las singularidades de estos territorios deben seguir siendo contempladas de manera transversal, en reafirmación del artículo 349 del TFUE, en todas las políticas de la UE, extendiéndose mucho más allá de la política de cohesión, para ser protagonistas de la hoja de ruta que marque la UE en los años venideros.

Para Coalición Canaria, se trata de un "gran paso", pero esperan decisiones concretas como la inclusión de esta perspectiva en el Marco Financiero Plurianual, garantizando recursos suficientes, y específicos que aseguren que las particularidades de las RUP sean tenidas en cuenta en todas aquellas políticas y programas europeos que les afectan.

Consideran en la fuerza nacionalista que este enfoque debe aplicarse también a dos desafíos que condicionan de manera creciente el futuro de las regiones ultraperiféricas: el acceso a la vivienda y las migraciones, recoge una nota.

En esa línea detalla que la presión sobre la vivienda es especialmente intensa en territorios insulares con suelo limitado y sometidos a fuertes dinámicas demográficas y económicas, por lo que esto exige que la legislación europea permita respuestas adaptadas a estas realidades, como la limitación para acceder a una vivienda a los no residentes.

Por otra parte, las regiones situadas en las fronteras exteriores de la Unión y expuestas a rutas migratorias estructurales no pueden asumir solas una responsabilidad que corresponde al conjunto de Europa.

Ante la realidad de una nueva estrategia europea, tanto Coalición Canaria como el Partido Demócrata Europeo recuerdan que en las regiones ultraperiféricas viven cinco millones de ciudadanos europeos que deben contar con los medios necesarios y suficientes para desarrollar todo su potencial de talento, recursos y conocimiento para que puedan convertirse en una gran fortaleza para el conjunto de Europa.