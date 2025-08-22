CC critica a Darias por querer rivalizar con Vigo en luces de Navidad cuando Las Palmas de Gran Canaria "sigue apagada"

Archivo - El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, - CEDIDO POR CC - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de CC en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha criticado a la alcaldesa, Carolina Darias, por querer rivalizar con Vigo gastando 236.256 euros en la compra de una nuevos elementos decorativos para la iluminación navideña cuando la ciudad "sigue apagada durante todo el año".

En un comunicado, el nacionalista ha hecho especial hincapié en que esta partida para luces navideñas se produce mientras la capital atraviesa "una crisis sin precedentes en sus servicios públicos y en la atención social".

Aquí, recordó que el pasado año el presupuesto municipal destinado a la Navidad fue cercano a los 2 millones de euros, "un incremento que la propia alcaldesa exhibió con orgullo en varias comparecencias".

"En Las Palmas de Gran Canaria parece que no hay límite presupuestario cuando se trata de fiestas, como el carnaval, navidad o celebraciones en los distritos. Sin embargo, cuando hablamos de limpieza, de zonas verdes, de playas, de alumbrado público o de atender la crisis social que sufre la ciudad, siempre hay excusas y limitaciones", denunció Suárez.

Además, expuso que la reciente adquisición incluye un árbol de 10 metros de altura, bolas transitables, conos gigantes, un nacimiento en 3D, un ángel trompeta de seis metros, varios árboles tridimensionales y una estrella fugaz, todos ellos con tecnología LED.

"Un escaparate --añadió-- que contrasta con la realidad de la ciudad, donde pasan meses hasta que se arregla una simple farola, donde no se han visto mejoras en el alumbrado en años, y donde los barrios permanecen oscuros, sucios y descuidados".

El portavoz nacionalista insistió en que "una ciudad que invierte millones en luces de Navidad mientras sus vecinos sufren barrios inseguros, servicios sociales colapsados y servicios públicos básicos en decadencia, es una ciudad mal gobernada". "No se trata de rivalizar con Vigo ni de presumir de luces; se trata de garantizar dignidad y calidad de vida los 12 meses del año", aseveró.

Por su parte, Suárez subrayó además que, ante el "fracaso" de proyectos estratégicos como la MetroGuagua, una política de vivienda paralizada o el proyecto del Guiniguada, a Carolina Darias "solo le queda aferrarse" a las fiestas y a la Navidad como "cortina de humo" para tapar la falta de gestión.

"Los vecinos quieren soluciones, no purpurina y fanfarria. La alcaldesa debería priorizar a las personas y no a los escaparates. Porque para poder invertir en fiestas y voladores primero hay que tener cubiertas las necesidades básicas de nuestros vecinos. Las Palmas de Gran Canaria se iluminará en Navidad mientras permanece apagada el resto del año", concluyó Suárez.