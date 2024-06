CC demanda al Estado "gestos" antes de la reforma legislativa para la acogida de los menores no acompañados

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Coalición Canaria ha reprochado la negativa del Ministerio de Defensa de ceder espacios militares para dar una primera atención a los menores no acompañados que llegan al archipiélago, por lo que el secretario nacional de Organización de CC, David Toledo, ha exigido al Gobierno "gestos" en tanto salga la modificación legislativa de la Ley de Extranjería que negocia estos días el presidente de Canarias con los grupos políticos con representación en el Congreso de los Diputados.

David Toledo recordó que la situación en las islas es "crítica" con casi 6.000 niños y niñas tutelados por la Comunidad Autónoma, cifra que se incrementará, según las previsiones e insistió al Partido Socialista que "la solidaridad no se presume, se practica".

El secretario nacional de Organización aseguró que tanto los ayuntamientos como los cabildos y el propio Gobierno canario han sido un ejemplo de "responsabilidad y solidaridad" junto a las ongs y voluntarios dando la "respuesta que no ha dado ni el Gobierno de España ni la Unión Europea a la crisis migratoria".

Asimismo, criticó que sea el Estado "el que no atienda una llamada de urgencia del Gobierno de Canarias que no tiene otra finalidad que dar una atención digna a los niños y niñas no acompañados que llegan al archipiélago".

David Toledo insistió en calificar la negativa del Ministerio de Defensa a ceder los espacios militares solicitados por el Gobierno liderado por Fernando Clavijo en Lanzarote, El Hierro y La Palma como "excusas" e invitó al Gobierno de Pedro Sánchez "a dar ejemplo y posicionarse al lado del Gobierno de Canarias para dar respuesta a una situación" que calificó de "delicada" y que podría agravarse en los próximos meses si se cumplen las previsiones.