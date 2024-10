CC pide a Darias presencia policial "permanente y disuasoria" en el parque de San Telmo, en Las Palmas de Gran Canaria

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Coalición Canaria (CC) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, David Suárez, ha pedido este martes a la alcaldesa de la capital grancanaria, Carolina Darias, presencia policial "permanente y disuasoria" en el parque San Telmo tras producirse una "nueva reyerta" en la que en esta ocasión hubo 11 personas implicadas, resultando dos de ellas heridas de gravedad.

La riña tumultuaria se produjo el 17 de octubre y en la misma "se emplearon piedras y destornilladores, algo que no es normal, que no" se está acostumbrado a ver en Las Palmas de Gran Canaria y que, "por desgracia, empieza a ser habitual", ha lamentado Suárez, quien advierte de que la zona del parque de San Telmo se ha convertido en un "punto negro" de la seguridad, según ha informado CC en nota de prensa.

"No podemos permitir que haya personas que directamente evitan pasar por el parque por miedo a ser robados o agredidos. Esto es algo que no tiene precedentes, menos aún en pleno centro de nuestra ciudad, y junto a una de las principales estaciones de transporte público", apuntilló para agregar que mientras ocurre esto, el concejal de seguridad "no hace más que vanagloriarse de unas supuestas" estadísticas que dicen que Las Palmas de Gran Canaria es "una ciudad segura".

La pelea del pasado jueves estuvo protagonizada por jóvenes de 18 a 22 años, y entre los detenidos hay tres marroquíes, sobre esto el edil apuntó que los bancos de San Telmo se han convertido en "punto habitual de estancia" de chicos y chicas pero, "por desgracia, algunos de ellos están protagonizando muchos de estos incidentes".

En este sentido, matizó que "no se trata de racismo, sino de ser conscientes del problema para, sin populismos, atajarlo", ya que entre los incidentes de "gravedad" que han ocurrido en este parque capitalino, citó, el apuñalamiento de un hombre, de 43 años, "a manos de un magrebí" en el mes de septiembre.

"No son los únicos sucesos graves porque tenemos información de la policía que nos confirma que es un lugar habitual de robos y agresiones. Debemos hacer una reflexión serena pero rápida y tomar todas las medidas necesarias para lanzar un mensaje nítido a quienes protagonizan estos sucesos. Debemos incrementar los registros y cacheos en busca de posibles objetos punzantes en la zona, requisarlos y aplicar la ley", apostilló porque, prosiguió, el ciudadano no debe ver cómo suceden estos hechos "una y otra vez como si no pasara nada".

El concejal de CC consideró que es un "error garrafal" que en pleno debate sobre la seguridad, al edil del ramo "se le atribuyan también las competencias de Cultura", ya que entiende que la situación de la seguridad en la ciudad y la de los cuerpos de seguridad "merecen más dedicación y no lo contrario, que es lo que va a pasar a partir de ahora".